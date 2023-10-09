В постельном белье живут пылевые клещи – микроскопические насекомовидные вредители, питающиеся мертвыми клетками кожи человека. Исследования показали, что они "процветают" во влажной среде. Ночью человек потеет, так что очень важно дать простыням проветриться после того, как мы встанем утром с постели.

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Любой среднестатистический человек потеет за ночь, поэтому естественно, что среда вашей кровати является идеальной питательной средой для пылевых клещей утром. Вот почему важно не застилать кровать утром 30 минут после пробуждения. Это обеспечит лучшую вентиляцию, которая помогает рассеять влагу и снизить общую влажность в вашей кровати.

– говорит генеральный директор компании MattressNextDay Мартин Сили.

Отодвинув простыни на некоторое время, вы дадите постели время испариться. Британское исследование 2006 отмечает, что это действительно полезно делать для борьбы с клещами.

Пылевые клещи не наносят нам прямого вреда, однако они усиливают симптомы аллергии у многих людей, особенно у тех, кто борется с астмой.



Стирайте постельное белье раз в неделю / Фото Pexels

По данным Американской ассоциации легких, экскременты пылевых клещей (фекалии, моча) вызывают насморк, слезотечение и чихание. Их остатки задерживаются в тканях постельного белья.

Добавим, что по данным Sleep Foundation стирать постельное белье надо один раз в неделю чтобы она всегда оставалась свежей и чистой