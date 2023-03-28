Нарезанный хлеб покупать не стоит: причина, о которой вы даже не догадывались
Источник:24 канал
Иногда в попытках сэкономить время мы выбираем нарезанный хлеб вместо целого. И это не всегда хорошо.
Его удобство в том, что можно сразу вытащить из упаковки и использовать. Надолго такому хлебу не стоит "задерживаться" дома. Объясняем почему.
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Почему не стоит покупать уже нарезанный хлеб
Такой продукт портится быстрее, чем его целый аналог. Все потому, что площадь для поражения плесенью и вредными микроорганизмами увеличивается в разы.
Эксперты отмечают, что на этот процесс будет влиять и хранение в полиэтилене. В таких условиях вентиляция далеко не лучшая, из-за чего появляется конденсат. Поэтому лучше всего держать нарезанный хлеб в мешочке из ткани. Это исключит возможность плесневения и продолжит свежесть.
Предпочитайте целый хлеб / Фото Pexels
Насторожить должен еще один факт – на комбинатах для нарезки используются специальные ножи, которые смазывают маслом. Очень вероятно, что мало производителей используют качественное масло, ведь это приводило бы к подорожанию хлеба в целом.
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Обрабатывать ножи нужно для того, чтобы куски были ровными, не крошились и не слипались. Вместо масла производитель может использовать другие вещества, такие как консерванты или этиловый спирт. Для организма человека это вредные средства.
Как правильно хранить хлеб
- Не храните хлеб в полиэтиленовом пакете. Это плохая идея, ведь тепло и закрытое пространство способствуют развитию вредоносной микрофлоры.
- Лучшее место для хранения хлеба – хлебница из глины или же из дерева или лозы. Главное, чтобы туда не попадала влага, а сама хлебница не имела остатков хлеба. Поэтому перед тем как класть туда новые буханки, протрите ее уксусом и хорошо просушите. Также можно воспользоваться методом хранения наших предков – завернуть хлеб в натуральную ткань, как вот лен. Сейчас на рынке продаются специальные мешочки.
- Если у вас два вида хлеба – черный и белый, не кладите их рядом без упаковки, потому что это приведет к быстрой порче обоих продуктов. Также для хранения подойдет чистая и сухая металлическая кастрюля с крышкой.
- Заметим, что хлеб можно замораживать или хранить в холодильнике – так он хранится значительно дольше. Ведь низкие температуры – некомфортная среда для развития дрожжевых микробов.