Овощ №1 для снижения уровня сахара в крови: диетолог рекомендует

Для того чтобы всегда хорошо чувствовать себя, вам нужно следить за уровнем сахара в крови. А делать это нужно с помощью правильного питания.

Возможно, вам приходилось слышать о том, что брокколи – очень полезный овощ. Но вы даже не представляете, сколько преимуществ этот продукт может принести вашему здоровью. О том, как на организм влияет употребление брокколи, рассказала диетолог Новелла Луи.

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Содержит много клетчатки

Брокколи – это некрахмалистый овощ, и именно поэтому он является одним из лучших вариантов для закусок и перекусов. В этом овоще менее 6 граммов углеводов на одну порцию и около 2 граммов клетчатку.

Сочетание же низкого уровня углеводов и клетчатки помогает замедлить пищеварение и снизить уровень сахара в крови.

Кроме того, если вы будете регулярно употреблять брокколи и другие продукты, богатые клетчаткой, это будет точно способствовать вашей общей сытости. Особенно важно наполнять хотя бы пол тарелки некрахмалистыми овощами людям, страдающим сахарным диабетом и преддиабетным состоянием.



У брокколи есть много клетчатки / Фото Pexels

Содержит сульфорафан

Новые исследования показывают, что брокколи способствует снижению уровня сахара только в случае, если употреблять этот продукт в течение длительного времени. И в крестоцветных овощах присутствует сульфорафвн, серосодержащее соединение.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Она может играть очень важную роль в контроле уровня сахара в крови и влияет на резистентность к инсулину.

Помогает увлажнить организм

Употребление брокколи – один из прекрасных способов оставаться увлажненными для людей с высоким уровнем сахара. Дело в том, что обезвоживание концентрирует сахар в крови, что приводит к повышению уровня глюкозы.

Брокколи на 90% состоит из воды, и употребление свежих продуктов может очень сильно помочь вам.