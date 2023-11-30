Овоч №1 для зниження рівня цукру в крові: дієтолог рекомендує

Для того, щоб завжди добре почуватися, вам потрібно слідкувати за рівнем цукру в крові. А робити це потрібно за допомогою правильного харчування.

Можливо, вам доводилося чути про те, що броколі – це дуже корисний овоч. Та ви навіть не уявляєте, скільки переваг цей продукт може принести вашому здоров'ю. Про те, як на організм впливає вживання броколі, розповіла дієтологиня Новелла Луї.

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Містить багато клітковини

Броколі – це некрохмалистий овоч, і саме через це він один є одним з найкращих варіантів для закусок та перекусів. У цьому овочі є менше 6 грамів вуглеводів на одну порцію та близько 2 грамів клітковину.

А поєднання низького рівня вуглеводів та клітковини допомагає уповільнити травлення та знизити рівень цукру в крові.

Окрім того, якщо ви регулярно вживатимете броколі та інші продукти, багаті на клітковину, це точно сприятиме вашій загальній ситості. Особливо важливо наповнювати хоча би пів тарілки некрохмалистими овочами людям, які страждають від цукрового діабету та мають переддіабетний стан.



У броколі є багато клітковини / Фото Pexels

Містить сульфорафан

Нові дослідження вже показують, що броколі сприяє зниженню рівня цукру тільки у випадку, якщо вживати цей продукт протягом тривалого часу. І у хрестоцвітних овочах присутній сульфорафвн, сірковмісна сполука.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Вона може відігравати дуже важливу роль у допомозі контролю рівня цукру в крові та впливає на резистентність до інсуліну.

Допомагає зволожити організм

Вживання броколі – це один з чудових способів залишатися зволоженими для людей із високим рівнем цукру. Річ у тому, що зневоднення концентрує цукор в крові, і це призводить до підвищення рівня глюкози.

Броколі на 90% складається з води, тож вживання свіжих продуктів може дуже сильно допомогти вам.