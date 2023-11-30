О продуктах, которые положительно влияют на наше настроение, рассказала диетологиня Светлана Фус.

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Она отметила, что на наше состояние влияют нейротрансмиттеры – серотонин, норепинефрин, допамин, эндорфин и триптофан. Благодаря этим гормонам мы испытываем прилив жизненных сил и положительных эмоций и воспринимаем жизнь гораздо лучше.

Если количество нейротрансмиттеров в организме уменьшается, настроение соответственно снижается. Чаще это происходит из-за стрессов, недостатка сна и отдыха, нарушения питания. Улучшению настроения способствует активный отдых и занятия спортом. У кого есть такая возможность, нужно ее использовать,

– добавила Светлана Фус.

Впрочем, диетологиня также отметила, что употребление некоторых продуктов питания будут способствовать выработке нейромедиаторов и помогут улучшить настроение. Эти продукты доступны для каждого из нас, так что вы легко сможете проверить эффект на себе.

Мясо

В курице, говядине и свинине содержится аминокислота тирозин, которая увеличивает уровень допамина и норепинефрина, которые улучшают настроение, концентрацию внимания и память человека. А еще из-за содержания витамина B12, мясо помогает справиться с бессонницей и депрессией.

Сучасне веганство – це спосіб життя. Однак вчені стверджують, що рослинне меню може спричинити дефіцит вітамінів, жирних кислот, макро- та мікроелементів. Як цього не допустити, розповідаємо у матеріалі.

Рыба

В жирной рыбе (тунец, форель, сельдь, сардины, скумбрия, лосось, треска, семга) содержится омега-3, положительно влияющая на работу мозга.

Банан

Кроме серотонина, в банане содержится витамин В6, помогающий поднять настроение. Банан также полезен при хронической усталости.



Банан улучшает настроение / Фото Pexels

Орехи

Орехи так же, как и рыба, содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают устранять симптомы депрессии. В орехах содержится триптофан, витамин В6 и минерал селен, способствующий улучшению настроения.

Шоколад

В какао-бобах имеется вещество фенилэтиламин, вырабатывающий эндорфины. Также в какао-бобах есть магний, помогающий снимать стресс.

Овсянка и гречка

Гречка и овсянка содержат триптофан, который при переработке в организме образует один из гормонов счастья – серотонин.



Гречка способна улучшить настроение / Фото Pexels

Яйца

Они содержат жирные кислоты, витамины А, Е и D, триптофан, каротины и витамины группы В. Улучшить настроение может даже простая яичница.

Сыр

Любые виды сыров способны поднять настроение, ведь они содержат антистрессовые аминокислоты, которые способны улучшить настроение и восстановить силы.