5 лучших видов спорта для похудения: их стоит попробовать

Если обычные тренировки на беговой дорожке или в тренажерном зале вам надоели, вы можете попробовать другие способы сбросить лишние килограммы. К примеру, испытайте себя в подвижных играх.

Если вы любите спорт, и нет времени на напряженные многочасовые тренировки, к счастью, для вас не все потеряно. Вы можете разнообразить свои тренировки во множество разных способов. Какие виды спорта подойдут для потери веса лучше, поделилась эксперт Ааюши Гупта.

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Бадминтон

Скорее всего, когда вы думаете о похудении, бадминтон не приходит вам в голову первым, однако для того, чтобы играть в эту игру, вам нужно достаточно много двигаться. Еще один плюс бадминтона: почти все играли у него в детстве, так что вы точно знаете правила.

Во время игры вам нужно не только двигаться вперед, назад и в стороны, но и прыгать, наклоняться, скручивать и делать выпады. Так все ваше тело задействовано во время игры, и это помогает эффективно и быстро сбрасывать калории и терять вес.



Бадминтон помогает худеть / Фото Pexels

Плавание

Плавание – это один из лучших видов деятельности, если вы хотите немного подтянуть живот и сбросить несколько килограммов.

Плавание способствует активности всего тела в бассейне, что помогает вам сжечь больше калорий. Во время тренировки вам может быть не так тепло, как обычно, потому что вы под водой,

– поделился фитнес-эксперт Абхишек Синхо.

Плавание всего 3 раза в неделю может помочь вам эффективно терять вес и худеть во всем теле. Еще одно преимущество плавания – вы не только потеряете лишние килограммы, но и улучшите структуру тела и накачаете рельефные мышцы.



Плавание нужно для того, чтобы сформировать мышцы / Фото Pexels

Езда на велосипеде

Велосипед – не только удобное и экологичное средство передвигаться по городу, но и прекрасное средство похудеть. Вы проведете время на свежем воздухе, что также будет способствовать улучшению здоровья, а также получите отличную кардиотренировку.

Одно из преимуществ велоспорта в том, что он не утомляет вас так сильно, и вы сможете заниматься им гораздо дольше, чем бегом. Количество калорий, которые вы сожжете, зависит от того, насколько интенсивно и долго вы будете крутить педали.



Велосипедная езда полезна для сердца / Фото Pexels

Но помните и о том, что велосипедная езда может принести вам множество других преимуществ для здоровья, кроме потери веса – вы нарастите мышцы, увеличите свою силу и тонизируете все тело.

Футбол

Если вы хотите получить еще больше кардиотренировок, то футбол – отличный вариант, ведь во время этой игры вам придется достаточно много бегать. Если ваша цель – укрепить нижнюю часть тела, подтянуть икры и похудеть в бедрах, берите мяч и поскорее на поле для футбола!

Кроме того, футбол может ускорить метаболизм и в целом способствует повышению физической активности.



Футбол помогает укрепить ноги / Фото Pexels

Бокс

Бокс может доставить не только удовольствие, но и помочь поддерживать отличную форму. Благодаря интенсивным занятиям боксом вы можете сжигать до 800 калорий каждый час, и это очень эффективная тренировка, постоянно поддерживающая ваше тело в движении.



Бокс очень полезен для снятия стресса и похудения / Фото Pexels

Также вы можете укрепить мышечную силу, поддержать здоровье сердца и снять стресс.