Бананы восхитительны тем, что их можно легко добавлять во многие блюда или брать с собой в путь как питательный перекус. Однако если есть их слишком много, это может привести к некоторым неприятным последствиям. Диетолог Оливия Тарантино рассказала, кому же лучше воздержаться от частого потребления этих фруктов.

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Бананы могут оставить вас голодными

Вам может казаться, что бананы очень питательны, однако на самом деле они не всегда оставляют по себе ощущение сытости.

Поскольку в бананах слишком мало жира и белка, большинство калорий в бананах поступает из углеводов. Если завтрак или перекус состоит только из банана, вы можете чувствовать себя недовольными или все еще голодными сразу после еды.

– поделилась диетолог Эмбер Панконин.

Для того чтобы избежать этой проблемы, старайтесь сочетать бананы с каким-то источником белка – например, с арахисовым маслом. Так вы можете сбалансировать содержание углеводов в этих бананах.

Вредят людям с заболеванием почек

Если у вас в организме высокий уровень калия, это может означать, что вам следует ограничить употребление бананов. Высокий уровень калия также может привести к проблемам с почками, а в некоторых продуктах – в частности, в бананах, апельсинах, арбузах и т.д. – достаточно много этого вещества.

Поэтому для того, чтобы предотвратить прогрессирование заболевания, старайтесь употреблять меньше этих фруктов.

Это потому, что люди с прогрессирующей почечной болезнью не могут должным образом выводить калий из крови. Высокий уровень калия потенциально может привести к сердечному приступу или смерти,

– рассказала Эмбер Панконин.

Может привести к вздутию и газообразованию.

В бананах достаточно много растворимой клетчатки и натуральных сахарных спиртов, а эти вещества могут привести к вздутию живота и проблемам пищеварения.

Растворная клетчатка также нужна в вашем организме, однако если вы будете употреблять слишком много, это может привести к газообразованию. Итак, если вы склонны к проблемам с пищеварением, попробуйте ограничить количество бананов в рационе.



Бананы не очень полезны для пищеварения / Фото Pexels

Содержат очень много углеводов

Бананы – это одни из тех фруктов, где почти все калории содержат углеводы. Всего в одном банане среднего размера обнаруживается 27 граммов углеводов.

Так что если вы пытаетесь придерживаться диеты с низким уровнем углеводов, бананы – не самый лучший вариант для этого. Если есть их слишком много, это может привести к чрезмерному количеству углеводов в организме и даже увеличению веса.