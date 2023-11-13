5 найкращих видів спорту для схуднення: їх варто спробувати

Якщо звичайні тренування на біговій доріжці чи в тренажерному залі вам набридли, ви можете спробувати інші способи скинути зайві кілограми. Наприклад, випробуйте себе в рухливих іграх.

Якщо ви полюбляєте спорт, та не маєте часу на напружені багатогодинні тренування, на щастя, для вас не все втрачено. Ви можете урізноманітнити свої тренування у безліч різних способів. Які види спорту підійдуть для втрати ваги найкраще, поділилася експертка Ааюші Гупта.

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Бадмінтон

Скоріш за все, коли ви думаєте про схуднення, бадмінтон не спадає вам на думку першим, проте для того, щоб грати у цю гру, вам потрібно досить багато рухатися. Ще один плюс бадмінтону: майже усі грали в нього в дитинстві, тож ви точно знаєте правила.

Під час гри вам потрібно не тільки рухатися вперед, назад і в сторони, але і стрибати, нахилятися, скручуватися та робити випади. Так усе ваше тіло задіяне під час гри, і це допомагає ефективно і швидко скидати калорії та втрачати вагу.



Бадмінтон допомагає худнути / Фото Pexels

Плавання

Плавання – це один з найкращих видів діяльності, якщо ви хочете трохи підтягнути свій живіт та скинути кілька кілограмів.

Плавання сприяє активності всього тіла в басейні, що допомагає вам спалити найбільше калорій. Під час тренування вам може бути не так тепло, як зазвичай, тому що ви під водою,

– поділився фітнес-експерт Абхішек Сінха.

Плавання всього 3 рази на тиждень може допомогти вам ефективно втрачати вагу та худнути в усьому тілі. Ще одна перевага плавання – ви не тільки втратите зайві кілограми, але й покращите структуру тіла та накачаєте рельєфні м'язи.



Плавання потрібне для того, щоб сформувати м'язи / Фото Pexels

Їзда на велосипеді

Велосипед – не тільки зручний і екологічний засіб пересуватися містом, але й чудовий засіб схуднути. Ви проведете час на свіжому повітрі, що також сприятиме покращенню здоров'я, а також отримаєте чудове кардіотренування.

Одна з переваг велоспорту в тому, що він не втомлює вас так сильно, і ви зможете займатися ним значно довше, ніж бігом. Кількість калорій, які ви спалите, залежить від того, наскільки інтенсивно і довго ви будете крутити педалі.



Велосипедна їзда корисна для серця/ Фото Pexels

Та пам'ятайте й про те, що велосипедна їзда може принести вам чимало інших переваг для здоров'я, окрім втрати ваги – ви наростите м'язи, збільшите свою силу та тонізуєте усе тіло.

Футбол

Якщо ви хочете отримати ще більше кардіотренувань, то футбол – чудовий варіант, адже під час цієї гри вам доведеться досить багато бігати. Тож якщо ваша мета – зміцнити нижню частину тіла, підтягти литки та схуднути у стегнах, беріть м'яч та мерщій на поле для футболу!

Окрім того, футбол також може прискорити метаболізм та загалом сприяє підвищенню фізичної активності.



Футбол допомагає зміцнити ноги / Фото Pexels

Бокс

Бокс може принести не тільки задоволення, але й допомогти підтримувати чудову форму. Завдяки інтенсивним заняттям боксом ви можете спалювати до 800 калорій щогодини, і це дуже ефективне тренування, що постійно підтримує ваше тіло в русі.



Бокс дуже корисний для зняття стресу та схуднення / Фото Pexels

Також ви зможете зміцнити м'язову силу, підтримати здоров'я серця та зняти стрес.