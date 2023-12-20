Готовим идеальный завтрак зимой: из чего он должен состоять
Источник:LB.ua
Все мы знаем, что завтрак очень важный аспект в нашем питании, поэтому его важно не пропускать. В зимнее время особенно важно есть что-то теплое перед выходом на улицу, поэтому рассказываем, каким должен быть идеальный завтрак в холодное время года.
Ценные советы по полезному и сбалансированному завтраку дала диетолог Евгения Розум.
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По ее словам, для завтрака важны растительные или животные жиры. Поскольку утренняя желчь густая, то когда мы едим продукты с жирами, желчный пузырь начинает легче сокращаться. Это такая профилактика желчнокаменной болезни, потому что идет хороший отток желчи и она не застаивается.
Кисломолочный творог с ягодами – полезный завтрак / Фото Pexels
Для того чтобы вам было легко выбрать для себя завтрак отталкиваясь от собственных вкусовых предпочтений, Евгения Розум предоставила на выбор несколько вариантов:
- крутое яйцо или яйцо пашот;
- салат или тост с авокадо или орехами;
- твердый и кисломолочный сыр с зеленью и солью или ягодами;
- каша с фруктами или ягодами с добавлением кусочка масла или сливок;
- каша с овощами и оливковым маслом;
- несладкий йогурт с цельными ягодками.
Желчь – ценная жидкость для нас и имеет много важных функций: она дает детоксикацию, нормальное функционирование кишечника, помогает лучше усваивать жиры, делает профилактику атеросклероза, положительно влияет на нашу микрофлору,
– отметила диетолог.
Именно поэтому важно употреблять завтраки с жирами, чтобы та желчь, которую мы накопили за ночь, использовалась максимально правильно, а не застаивалась.