Если вы думаете, что правильно и здорово питаться могут только богатые люди, это совсем не так. В самом деле для правильного питания вам нужно не так много разнообразных продуктов, как вы можете подумать. И эксперт Бетти Голд поделилась перечнем таких питательных продуктов.

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Консервированный нут

Вы и не представляете, насколько нут полезен вашему организму. Если вы добавите его в свой рацион, вы сможете и получить немало питательных веществ, и защитить свое здоровье. Диетолог Саманта Касетти считает, что люди, регулярно едят нут и хумус, имеют более высокий уровень клетчатки по сравнению с теми людьми, которые избегают этого продукта.

Кроме того, люди, употребляющие нут, менее склонны к ожирению – скорее всего, потому, что в продукте содержится сытное сочетание белка и клетчатки. Так вы скорее наедитесь и, скорее всего, избежите переедания.

Греческий йогурт

Самый греческий йогурт может быть более полезным для вашего организма, чем вы можете себе представить. Это доступный и универсальный способ получить по меньшей мере треть молочных продуктов, которые необходимо потреблять ежедневно.

В одной порции йогурта вы можете найти 270 мг кальция, 345 мг калия и 27 мг магния. Кроме того, вы обогатите свое тело 25 граммами белка, который очень важен для вашего организма.

100% апельсиновый сок

Здесь главное – выбрать настоящий сок, который не будет содержать добавленных сахаров. Такой напиток может заменить для вас газировку и другие сладкие напитки, которые обычно являются основным источником сахара в рационе. В настоящее время около 63% людей превышают рекомендованную дневную дозу сахара.



Апельсиновый сок без сахара очень полезен для здоровья / Фото Pexels

Также вы можете заморозить апельсиновый сок, а затем добавлять эти кубики к обычной или газированной воде – так вы также сможете уменьшить потребление сахара и к тому же насытить свой рацион витамином С, который так важен зимой.

Грецкие орехи

В простых грецких орехах содержится больше омега-3 жирной кислоты, чем в любом другом орехе, который вы можете найти. Этот противовоспалительный жир очень полезен для тела, а также со всего одной порции вы получите 4 г белка и 2 г клетчатки.

Не стоит забывать и о том, что орехи являются хорошим источником магния – а это питательное вещество принимает участие в поддержании здорового уровня сахара и нормального артериального давления.

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Яйца

Если вы любите съесть яйцо или два на завтрак – прекрасно, ведь это один из тех недорогих продуктов, которые наполнены питательными веществами.

Всего одно большое яйцо содержит 6 граммов белка, а также витамин D, селен, цинк, йод, фолиевую кислоту и многие другие витамины группы B. И даже если вы несколько обеспокоены потреблением желтка, диетология уверяет, что здоровые люди вполне могут съедать до 7 яиц в неделю.