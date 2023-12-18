Лучшая еда, которую можно есть во время похмелья: об этом следует знать

Если вы выпили слишком много алкоголя предыдущим вечером, скорее всего, вы будете чувствовать себя не слишком хорошо на следующее утро. Но для того чтобы облегчить симптомы похмелья, нужно подобрать правильные продукты для завтрака.

Оказывается, есть некоторые продукты, которые могут облегчить ваше похмелье. И по словам врача Деборы Ли, вам следует употреблять больше пищи, богатой цинком и никотиновой кислотой.

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Какую пищу есть после алкоголя

Если вы выпили много глинтвейна вечером, а к утру чувствуете себя ужасно, в этом нет ничего удивительного, ведь в горячем вине, как и в любом другом алкоголе, содержится этанол, который и способствует плохому самочувствию.

Дело в том, что алкоголь – это токсическое химическое вещество, которое также является и мочегонным средством, которое уносит воду из вашего тела, а вас оставляет обезвоженными.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

И основной причиной похмелья многие эксперты считают именно обезвоживание. И, к сожалению, "доказательного" лекарства от похмелья не существует, однако вы можете попробовать есть пищу, которая по опыту многих людей помогает чувствовать себя лучше.



Некоторая еда помогает облегчить похмелье / Фото Pexels

Не было больших хорошо проведенных рандомизированных контролируемых клинических испытаний лечения похмелья. Существующие являются лишь наблюдательными исследованиями, которые могут продемонстрировать определенную пользу,

– поделилась врач Ли.

Следовательно, продукты, содержащие цинк и никотиновую кислоту, могут ослабить похмелье и улучшить ваше состояние. Цинк не только помогает в расщеплении основного метаболита алкоголя, но и уменьшает воспаление в организме, вызывающее спиртные напитки.

Найти это вещество можно в следующих продуктах:

устрицы;

мясо;

птица;

морепродукты;

целозерновые злаки;

орехи;

молочные продукты;

яйца.

Также некоторые исследования показывают, что люди с высоким уровнем никотиновой кислоты обычно имеют не столь тяжелое похмелье. Так что для того, чтобы получить это вещество, вы можете добавить в свой утренний рацион мясо, рыбу, птицу, грибы, авокадо и картофель.