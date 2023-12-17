Если вы ищете естественные способы оставаться сообразительными, поддерживать свою внимательность и разнообразные способности мозга, то советы нейробиолога Джули Фратантони из Center for BrainHealth именно для вас. Она поделилась несколькими способами, которые помогут поддерживать здоровье мозга без лишних сложностей.

Интересно 4 худшие пищевые привычки для вашего метаболизма: откажитесь от них

Создавайте большие цели и ставьте мини-задачи

Постановка цели работы – половина пути к ее выполнению. И если вы сможете ставить свои цели в жизни – это не только поможет вам их достигать, но и станет отличным упражнением для фронтальной сети мозга – это область, которая участвует в исполнительных функциях высокого уровня.

Когда вы участвуете в установлении целей, планировании и определении приоритетов, вы тренируете свою фронтальную сеть. Ваша лобная доля – это первая часть мозга, которая со временем может ослабнуть, поэтому все, что вы можете сделать, чтобы ее укрепить, хорошо,

– поделилась нейробиолог.

Занимайтесь положительным самоговором

Самоунизительные модели мышления могут влиять на ваш мозг сильнее, чем вы думаете. Поэтому, чтобы не сковывать себя в петле тревоги, которая ограничивает ваши когнитивные способности, старайтесь заняться укреплением собственной уверенности и формированием положительного самовосприятия.

То, что вам нужно сделать – так это пытаться активно заменять пессимистические мысли на повышающие вашу уверенность. Вы можете начать с того, чтобы говорить такие фразы, как "Я смогу это сделать" и "Это может произойти".



Позитивное мышление очень важно для здоровья / Фото Pexels

Регулярно ускоряйте пульс

Здоровье мозга очень тесно связано со здоровьем сердца, суставов, костей и мышц. Не забывайте о том, чтобы двигаться каждый день, чтобы ускорять сердцебиение – это поможет увеличить приток крови к вашему мозгу, а так и улучшить ваши когнитивные способности.

Для того чтобы не оставить упражнения, старайтесь найти такие, которые будут вам нравиться. Это может быть простая зарядка, прогулка, занятие пилатесом, йогой или бег – все, что доставляет вам удовольствие.

Помочь может даже физическая активность в течение 10 – 15 минут в день.

Развивайте память

Ухудшение памяти является нормальной частью старения, но далеко не всегда это должно происходить очень быстро. Оказывается, вы можете тренировать свою память для того, чтобы помнить больше информации в течение более длительного периода времени.

Поэтому в следующий раз, когда вы что-нибудь прочтете или прослушаете, сделайте еще один шаг: записывайте основные тезисы или хотя бы обобщите полученный материал у себя в голове. Старайтесь вложить целую концепцию в одно предложение. Также вы можете пытаться в конце дня подытожить то, как он прошел – это также может положительно повлиять на вашу память.

Ешьте полезную для мозга пищу

Некоторая пища и напитки содержат питательные вещества, которые очень полезны для поддержания ваших когнитивных способностей. Чтобы убедиться, что ваш мозг будет чувствовать себя хорошо, проведите ревизию своего рациона. Конечно, одна только пища не является магическим эликсиром для здоровья мозга, но все же она может защитить ваше тело от многих факторов риска.

Для поддержания вашего ума отлично подойдут такие продукты, как орехи, рыба и ягоды. В этой пище содержится очень много здоровых жиров, а также антиоксидантов и растительных соединений.