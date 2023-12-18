Найкраща їжа, яку можна їсти під час похмілля: про це варто знати

Якщо ви випили надто багато алкоголю попереднього вечора, скоріш за все, ви почуватиметеся не надто добре наступного ранку. Та для того, щоб полегшити симптоми похмілля, потрібно підібрати правильні продукти для сніданку.

Виявляється, існують деякі продукти, які можуть полегшити ваше похмілля. І за словами лікарки Дебори Лі, вам варто вживати більше їжі, що багата на цинк та нікотинову кислоту.

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Яку їжу їсти після алкоголю

Якщо ви випили багато глінтвейну ввечері, а на ранок почуваєтеся жахливо, у цьому немає нічого дивного, адже у гарячому вині, як і у будь-якому іншому алкоголі, міститься етанол, який і сприяє поганому самопочуттю.

Річ у тому, що алкоголь – це токсична хімічна речовина, яка також є і сечогінним засобом, що забирає воду із вашого тіла, а вас залишає зневодненими.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

І основною причиною похмілля багато експертів вважають саме зневоднення. І, на жаль, "доказових" ліків від похмілля не існує, проте ви можете спробувати їсти їжу, яка за досвідом багатьох людей допомагає почуватися краще.



Деяка їжа допомагає полегшити похмілля / Фото Pexels

Не було великих, добре проведених рандомізованих контрольованих клінічних випробувань лікування похмілля. Ті, що існують, є лише спостережними дослідженнями, які можуть продемонструвати певну користь,

– поділилася лікарка Лі.

Отож, продукти, що містять цинк та нікотинову кислоту можуть послабити похмілля та покращити ваш стан. Цинк не тільки допомагає в розщепленні основного метаболіту алкоголю, але й зменшує запалення в організмі, яке викликають спиртові напої.

Знайти цю речовину ви можете у таких продуктах:

устриці;

м'ясо;

птиця;

морепродукти;

цілозернові злаки;

горіхи;

молочні продукти;

яйця.

Також деякі дослідження показують, що люди з високим рівнем нікотинової кислоти зазвичай мають не таке важке похмілля. Тож для того, щоб отримати цю речовину, ви можете додати до свого ранкового раціону м'ясо, рибу, птицю, гриби, авокадо та картоплю.