Появление стойких загрязнений на любимых футболках – с этой проблемой сталкивались, наверное, все. Не спешите убирать из шкафа такую одежду, ведь ее можно вернуть к жизни.

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Как избавиться от загрязнений от пота на одежде

Хозяйственное мыло

Это средство найдется чуть ли не в каждом доме. Если вы до сих пор не пробовали им пользоваться, призываем поэкспериментировать – это мыло выручит вас со сложными загрязнениями, в том числе и желтыми пятнами от пота.

Делимся рецептом стирки:

замочите одежду в воде и добавьте мыла (можно потереть на терке, чтобы она быстрее растворилась);

оставьте на 15 минут;

после этого постирайте привычным для вас способом.

Жидкое мыло, соль и сода

Еще одно эффективное сочетание. Для получения раствора смешайте 3 столовые ложки жидкого мыла, 1 столовую ложку соды и 1 соли. Получившуюся смесь нанесите на загрязненное место, оставьте на 30 минут и постирайте обычным способом.



Забудьте навсегда о пятнах от пота / Фото Pexels

Нашатырный спирт

Пригодится может нашатырный спирт. Для раствора понадобится нашатырь с водой в пропорции 1:1. Наносим полученное средство на пятно и уже через 10 минут можем наслаждаться результатом, предварительно очистив ткань теплой водой.

Перекись водорода и сода

Этот микс пригодится, если загрязнения на футболке уж очень стойкие. Растворите 2 столовые ложки пищевой соды в стакане из 100 миллилитров перекиси водорода. Выливаем смесь на пораженный участок, тщательно трем и оставляем на 10 минут. Затем нужно постирать вещь с мылом вручную или в стиральной машинке.

Аспирин

Эти таблетки помогут, ведь в составе салициловая кислота, которая способна глубоко просачиваться в материал и возвращать белый цвет изделиям. А еще она не вредит цвету и не влияет на принты. Для приготовления раствора берём 1 таблетку и растворяем в стакане воды. Получившуюся смесь наносим на пятно, трем, оставляем на 10 минут, а после – перемываем вручную.