Максимум пользы для организма дает растворимое пищевое волокно – β-глюкан, содержащийся в овсе.
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Если человек будет иметь в своем рационе цельнозерновую овсянку или овсяные отруби, то это поможет его кишечнику лучше работать, избавиться от запоров. Кроме этого, увеличит рост полезных бактерий. А от полноценной работы кишечника зависит иммунитет.
Польза овсянки / Фото Healthline
Цельнозерновая овсянка, то есть из необработанного зерна, имеет больше полезных свойств, чем обычные хлопья. Она снижает уровень холестерина в крови и является средством профилактики атеросклероза и других заболеваний сердца и сосудов. Овсяный β-глюкан помогает преодолеть головную боль, боль в суставах, руках и ногах.
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Люди, которые принимали участие в исследовании и регулярно ели овсянку, наблюдали снижение тревожности, беспокойства и усталости. Кроме этого, она влияет на уровень глюкозы в крови – замедляет ее рост после еды и тормозит дальнейший спад.