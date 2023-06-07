Эта ягода содержит много витамина С, калия, магния и не только. Все вещества в комплексе укрепляют иммунитет, улучшают цвет лица, помогают при проблемах желудочно-кишечного тракта, выводят из организма шлаки. Но, к сожалению, не всем можно употреблять эту ягоду. 24 канал рассказывает, кому и почему лучше воздержаться от поедания малины.

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Кому лучше не употреблять малину

Диетологи рекомендуют, что без ущерба для здоровья употреблять стоит не более 400 граммов малины в день. Большая дозировка может спровоцировать проблемы. В то же время от малины следует полностью отказаться при обострении болезней желудочно-кишечного тракта – гастрита и язвы.

Проблемы с почками – тоже препятствие на пути к употреблению ягоды: она будет их чрезмерно нагружать, потому что является мочегонной. Нельзя есть малину при диарее, запоре, подагре, бронхиальной астме и при наличии полипов в носу.



С малиной тоже нужно быть осторожным / Фото Pexels

Важно помнить, что этот продукт является сильным аллергеном, поэтому если вы страдаете аллергией на другие ягоды, например клубнику, нужно быть очень осторожными и с малиной. Женщинам в 3 триместре беременности, а также в период терапии антикоагулянтами лучше не злоупотреблять ягодой.

Не подойдет малина тем, кто хочет похудеть, ведь она повышает аппетит. Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, временно исключите из нее ягоду или употребляйте ее с йогуртом или мягким сыром.