Сильный неприятный запах изо рта имеет свое название – галитоз, и это заболевание поражает 25% всего населения планеты. Впрочем, это не значит, что от этой проблемы нет лекарства. Всего пять простых шагов помогут вам быстро исправить ситуацию.

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Пейте больше воды

Ваша полость рта заполнена бактериями, которые защищают зубы от эрозии. Однако среди этих микробов хватает и вредных, которые образуют налет на зубах и деснах и вызывают неприятный запах изо рта.

И лучший способ смыть часть этих бактерий – использовать обычную питьевую воду. Некоторые эксперты убеждают, что в течение дня вам нужно выпивать 8 стаканов воды, но даже если вы не соблюдаете это правило, старайтесь следить за водным балансом.

Мойте язык

Далеко не все люди при чистке зубов помнят и о том, что нужно чистить и язык. Скопление остатков пищи может происходить на нем также, и тогда язык приобретает белесый цвет.

Самый простой способ удалить этот налет – использовать скребок для языка. Добавьте этот ритуал к своему вечернему или утреннему умыванию, и вы очень быстро заметите результаты.

Полощите рот

После приема пищи остатки продуктов застревают между зубами и на линии десен, и если вы ждете вечера, чтобы смыть их, они могут вызвать неприятные ароматы изо рта.

Так что если вы не чистите зубы после каждой еды, попробуйте полоскать полость рта. Для этого идеально подойдет смесь теплой воды и соли.



Полоскание рта поможет улучшить запах / Фото Pexels

Также плохому дыханию изо рта может способствовать сухость. Для того чтобы смывать бактерии, вам нужна слюна, и само полоскание водой может вызвать ее.

Не пренебрегайте уходом за деснами

Десна – это деликатная часть рта, поэтому они очень восприимчивы к инфекциям. Еда очень часто попадает под край десен, и при чистке она может остаться там.

Так что не забывайте использовать зубную нить каждый вечер.

Ешьте больше яблок

Яблоки могут способствовать улучшению здоровья полости рта. Жевание натуральных волокон фрукта, то есть клетчатки, может стимулировать работу десен. Кроме того они полезны для удаления зубного налета.

Яблоки также стимулируют выработку слюны, что помогает вымывать бактерии. А то, что яблоки не пахнут сильно, влияет на то, что они не вызывают появления посторонних запахов во рту.