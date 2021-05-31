Чтобы вы смогли спланировать свое недельное меню (и ни разу не повториться), диетологи делятся полезными сочетаниями продуктов. Такой подход к еде поможет вам контролировать размер порции, наладить баланс жиров, белков, углеводов и обеспечит быстрым перекусом как дома, так и в офисе.
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Классические начинки для лаваша:
- красная рыба + творог + авокадо + зелень;
- курица + свежая или корейская морковь + тертый сыр + салат;
- грибы + курица + йогурт + малосольный огурец;
- тунец + яйцо + укроп + йогурт;
- крабовые палочки + кукуруза + йогурт + зеленый лук;
- красная капуста + болгарский перец + огурец + творожная масса;
- сыр + чеснок + укроп + йогурт + зеленый лук;
- креветки + салат + томатная паста или греческий йогурт + огурец + брынза;
- отварное мясо + помидор + морковь + зеленый лук + йогурт;
- брынза + кукуруза + помидор + огурец + зелень.
Сладкие начинки для лаваша:
- ореховая паста + банан + ягоды + орехи;
- мед + орехи + чернослив + курага;
- сыр + яблоки + корица + мед;
- йогурт + сыр + изюм + ягоды.
Классические начинки для омлета:
- помидоры + шампиньоны + сыр + болгарский перец;
- сыр + зеленый лук + помидор + молотый перец;
- помидор + сыр + брокколи + йогурт;
- лук + йогурт + зелень + шампиньоны;
- стручковая фасоль + моцарелла + шпинат + зеленый горошек;
- креветки + зелень + чеснок + фета;
- фета + шампиньоны + зелень + авокадо;
- красный лук + болгарский перец + авокадо + моцарелла + кинза;
- помидор + крабовые палочки + йогурт + сыр;
- оливки + шпинат + фета + спаржа;
- красная рыба + зелень + помидоры + йогурт;
- сыр + курица + морковь + зеленый лук.
Эти комбинации могут стать не только начинкой, но и добавкой к яйцам. Их можно завернуть как конвертиком, так и сразу взбить вместе с предложенными ингредиентами.