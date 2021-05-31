Чтобы вы смогли спланировать свое недельное меню (и ни разу не повториться), диетологи делятся полезными сочетаниями продуктов. Такой подход к еде поможет вам контролировать размер порции, наладить баланс жиров, белков, углеводов и обеспечит быстрым перекусом как дома, так и в офисе.

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Классические начинки для лаваша:

  • красная рыба + творог + авокадо + зелень;
  • курица + свежая или корейская морковь + тертый сыр + салат;
  • грибы + курица + йогурт + малосольный огурец;
  • тунец + яйцо + укроп + йогурт;
  • крабовые палочки + кукуруза + йогурт + зеленый лук;
  • красная капуста + болгарский перец + огурец + творожная масса;
  • сыр + чеснок + укроп + йогурт + зеленый лук;
  • креветки + салат + томатная паста или греческий йогурт + огурец + брынза;
  • отварное мясо + помидор + морковь + зеленый лук + йогурт;
  • брынза + кукуруза + помидор + огурец + зелень.

Сладкие начинки для лаваша:

  • ореховая паста + банан + ягоды + орехи;
  • мед + орехи + чернослив + курага;
  • сыр + яблоки + корица + мед;
  • йогурт + сыр + изюм + ягоды.

Классические начинки для омлета:

  • помидоры + шампиньоны + сыр + болгарский перец;
  • сыр + зеленый лук + помидор + молотый перец;
  • помидор + сыр + брокколи + йогурт;
  • лук + йогурт + зелень + шампиньоны;
  • стручковая фасоль + моцарелла + шпинат + зеленый горошек;
  • креветки + зелень + чеснок + фета;
  • фета + шампиньоны + зелень + авокадо;
  • красный лук + болгарский перец + авокадо + моцарелла + кинза;
  • помидор + крабовые палочки + йогурт + сыр;
  • оливки + шпинат + фета + спаржа;
  • красная рыба + зелень + помидоры + йогурт;
  • сыр + курица + морковь + зеленый лук.

Эти комбинации могут стать не только начинкой, но и добавкой к яйцам. Их можно завернуть как конвертиком, так и сразу взбить вместе с предложенными ингредиентами.

 