Чтобы вы смогли спланировать свое недельное меню (и ни разу не повториться), диетологи делятся полезными сочетаниями продуктов. Такой подход к еде поможет вам контролировать размер порции, наладить баланс жиров, белков, углеводов и обеспечит быстрым перекусом как дома, так и в офисе.

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Классические начинки для лаваша:

красная рыба + творог + авокадо + зелень;

курица + свежая или корейская морковь + тертый сыр + салат;

грибы + курица + йогурт + малосольный огурец;

тунец + яйцо + укроп + йогурт;

крабовые палочки + кукуруза + йогурт + зеленый лук;

красная капуста + болгарский перец + огурец + творожная масса;

сыр + чеснок + укроп + йогурт + зеленый лук;

креветки + салат + томатная паста или греческий йогурт + огурец + брынза;

отварное мясо + помидор + морковь + зеленый лук + йогурт;

брынза + кукуруза + помидор + огурец + зелень.

Сладкие начинки для лаваша:

ореховая паста + банан + ягоды + орехи;

мед + орехи + чернослив + курага;

сыр + яблоки + корица + мед;

йогурт + сыр + изюм + ягоды.

Классические начинки для омлета:

помидоры + шампиньоны + сыр + болгарский перец;

сыр + зеленый лук + помидор + молотый перец;

помидор + сыр + брокколи + йогурт;

лук + йогурт + зелень + шампиньоны;

стручковая фасоль + моцарелла + шпинат + зеленый горошек;

креветки + зелень + чеснок + фета;

фета + шампиньоны + зелень + авокадо;

красный лук + болгарский перец + авокадо + моцарелла + кинза;

помидор + крабовые палочки + йогурт + сыр;

оливки + шпинат + фета + спаржа;

красная рыба + зелень + помидоры + йогурт;

сыр + курица + морковь + зеленый лук.

Эти комбинации могут стать не только начинкой, но и добавкой к яйцам. Их можно завернуть как конвертиком, так и сразу взбить вместе с предложенными ингредиентами.