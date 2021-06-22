Летнее похудения: какие ягоды помогут избавиться от лишнего веса и улучшить здоровье

Ягоды являются мощным источником антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений, преждевременного старения и различных заболеваний. Кроме того, они связаны с контролем веса. Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что люди, которые употребляют больше антиоксидантов, весят меньше. Даже если они не изменили количество употребления калорий.

Клубника – регулирует уровень сахара в крови

Клубника снижает уровень сахара в крови и уровень инсулина после еды. Ученые считают, что ключевой антиоксидант этой ягоды блокирует активность фермента, отвечающего за расщепление крахмала на простой сахар.

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Благодаря этому снижается уровень сахара в крови и ответ на инсулин, что является ключевым фактором, влияющим на контроль веса. Поскольку инсулин переносит избыток сахара в жировые клетки.



Клубника / Фото The Atlantic

Малина усилитель метаболизма

Доказано, что малина содержит природное вещество, которое называется кетон. Оно предотвращает увеличению общего, а также висцерального (внутреннего) жира.



Малина / Фото Gardenia

Черника – снижение жира

В исследовании на животных, где крысы употребляли черники 2% своего рациона, удивительный результат был уже через 90 дней: значительно меньше жира на животе, снижение жира в крови, снижение уровня холестерина, улучшения уровня сахара и инсулина в крови.



Черника / Фото Healthline

Ягоды являются потрясающим источником клетчатки, еще одним ключевым фактором для контроля веса. Исследования показали, что на каждый грамм съеденной клетчатки человек устраняет 7 калорий, поэтому употребление рекомендованных 25 – 35 граммов ежедневно может помочь избавиться почти от 300 калорий.

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Кроме потери веса, ягоды повышают плотность костной ткани, поддерживают здоровое зрение, защищают от ультрафиолетовых лучей солнца, снижают риск рака и болезни Паркинсона, борются с инфекциями и поддерживают мозг молодым.