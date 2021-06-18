Об этом рассказала тренер Марина Боржемская, отметив, что фрукты помогают не испытывать сильный дискомфорт.

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Они смогут заменить потребность в сильном желании сахара. Поэтому надо добавлять их в основные приемы пищи.

Отказаться от прямого сахара

Постепенно нужно уменьшать употребление всех рафинированных сахаров, искусственных подсластителей и сиропов с высоким содержанием фруктозы.

У вас не должно быть сахара под рукой, чтобы к нему не тянуться. Но нельзя сразу резко от него отказываться, поскольку это какая-то зависимость. И резкий полный отказ будет вызывать "ломку",

– рассказала тренерка.

Завтраки

У вас должны быть завтраки с большим содержанием белка. Протеины помогают поддерживать баланс сахара в крови и приглушают тягу к сладкому. Например, один из вариантов – яйца с овощами и авокадо, овсянка и/или греческий йогурт с ягодами и корицей.

Углеводы

Люди, которые худеют, часто допускают популярную ошибку – отказываются от сложных углеводов. Однако это неправильно. Они дают долгосрочную энергию, а не кратковременную, как это происходит со сладким.



Не отказывайтесь от сложных углеводов \ Photo by Robert Anderson on Unsplash

Вода с лимоном

Как только у вас просыпается желание заказать в ресторане десерт или купить на обед миндальный круассан, попробуйте сделать несколько глотков воды. Можно с лимоном (если у вас нет повышенной кислотности). Возможно, у вас просто жажда, а не голод.

Перекус

Не забывайте перекусить в течение дня, калорийность должна быть 100 – 150 граммов. Это могут быть, например, фрукты, ягоды, кусочек сыра, орехи и вареное яйцо. Но нельзя беспорядочно есть все подряд. Это должен быть один перекус, а не постоянное подъедание.