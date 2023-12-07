Вам уж точно приходилось слышать, что некоторые блюда и напитки более полезны, чем другие, когда говорится о хорошем сне. Некоторая еда может привести к бессоннице и постоянному вращению в постели. О том, что следует есть перед сном, рассказали в организации The Sleep Charity.

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Какая еда помогает лучше спать

Вы можете добавить к своему ужину всего один фрукт, и он кардинально изменит качество вашего отдыха. Потребление одного банана вечером может стать ключом к спокойному и долгому ночному сну.

Употребление фруктов перед сном – это один из основных советов, который поможет улучшить отдых. Особенно полезны бананы, ведь в них большое количество магния и калия, что способствует расслаблению мышц. Содержится в этих фруктах также аминокислота триптофан – она помогает успокоить мозг и побуждает тело чувствовать себя более легким и расслабленным.



Употребление фруктов перед сном очень полезно / Фото Pexels

На этом положительное влияние бананов на организм не заканчивается: этот фрукт может стимулировать выработку мелатонина в организме. Именно этот природный гормон играет очень важную роль в регулировании спящего режима.

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Среди фруктов мелатонин также могут дать виноград, терпкие вишни и клубнику, поэтому не медлите и включите их в свое вечернее меню. Конечно, существуют и другие привычки, которые помогут вам спать лучше: в частности, старайтесь откладывать гаджеты по крайней мере за час перед сном, ведь голубой свет может подавлять выработку организмом мелатонина.

Помогут заснуть также различные расслабляющие занятия – например, чтение, принятие ванны незадолго до сна, медитация и т.д.

И если вы хотите узнать некоторые секреты, которые помогут улучшить сон и засыпать быстрее, вы можете заинтересоваться воздействием носков на ночной отдых. О том, действительно ли они помогают быстро засыпать, читайте в материале.