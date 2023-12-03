Качество сна очень связано с вашим телом, умом и даже окружающей средой. И ваши повадки очень сильно влияют на то, удастся ли вам качественно отдохнуть в течение ночи. Эксперт из сна доктор медицинских наук Джоселин Ченг рассказала, какие привычки могут губительно повлиять на ваш сон.
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Использование электроники
Конечно, все мы виноваты в том, что время от времени перед сном листаем соцсети или смотрим какие-то видео, однако это может ухудшить качество вашего сна. Дело в том, что яркий свет, выходящий из экрана телефона (его также называют голубым светом), может сделать вас более бодрыми и нарушить суточный цикл.
Это существенно усложнит и процесс засыпания, и усугубит продолжительность и крепость вашего сна. Поэтому вместо того, чтобы использовать телефон, вы можете почитать книгу или сделать несколько легких упражнений по йоге. Не забудьте и о том, чтобы выключить свет перед тем, как засыпать.
Слишком много еды и напитков
Если вы любите устраивать ужин прямо перед сном, пора избавиться от этой пагубной привычки.
Тяжелая пища может вызвать расстройство желудка, а употребление большого количества жидкости перед сном может усложнить упасть или не уснуть, поскольку вы увеличите потребность в мочеиспускании,
– поделилась докторка Ченг.
Не стоит есть прямо перед сном / Фото Pexels
Занятия спортом перед сном
Конечно, у вас не может быть времени для тренировок утром, однако не стоит откладывать их на очень поздний вечер, ведь это может ухудшить качество вашего сна.
Дело в том, что упражнения дают вам бодрость и энергию, а это совсем не то, что вам нужно, когда вы пытаетесь уснуть. Поэтому вместо интенсивных упражнений можно сделать несколько простых растяжек или поз йоги перед сном и ограничиться этим.
Употребление кофеина
Начинать день с чашки кофе или чая – это хорошая идея, а вот пить эти напитки прямо перед сном – уже нет. Многие ошибочно считают, что кофеин есть только в кофе, однако в чае он также содержится, поэтому не стоит пить крепкий черный чай поздно вечером.