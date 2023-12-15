В период простуды или болезни, единственное, что нам действительно помогает – это лежание под теплым одеялом и отдых. Но в такое время трудно следить за питанием, поскольку тело истощено и совсем нет сил для приготовления или потребления пищи.

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Болезнь снижает аппетит, а иногда боль в горле заставляет пропускать пищу, поэтому отсутствие полноценного режима питания снижает уровень энергии. Чтобы наш организм боролся с вирусом и быстро пришел в тонус, следует употреблять достаточное количество питательных веществ.

Мед

Принимайте ложку меда, если у вас кашель. Он не поможет его вылечить, но снизит перение в горле и неприятные симптомы. Также вы охотно можете добавлять мед в чай.



Мед полезно употреблять во время простуды / Фото Pinterest

Бульон

Чаще всего в период болезни мы привыкли есть бульон, а все потому, что он не только насыщает организм, но и помогает снизить воспаление в дыхательных путях, потенциально облегчая симптомы простуды. Об этом рассказала диетолог Шерон Маккаскилл.

Специи и приправы

Простуда и грипп могут ослабить наши ощущения вкуса и запаха и при этом уменьшить аппетит. Врач-диетолог Кора Харбстрит рекомендует добавлять в пищу как можно больше специй и приправ, потому что они помогут вызвать у нас аппетит. Чем больше питательной пищи вы потребляете, тем больше энергии будет в вашем организме. Используйте корицу, куркуму, гвоздику, черный перец и т.д.

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Бананы

Если вы страдаете диареей, то бананы смогут успокоить ваш желудок. Их польза состоит в том, что они содержат калий, электролит, которого вам может не хватать из-за обезвоживания.

Овсянка

Тарелка овсянки – отличный вариант питания, если вы чувствуете себя уставшими и ослабленными. Если добавите фрукты или орехи к ней, то можете хорошо насытиться.

Йогурт

Благодаря пробиотикам йогурт помогает быстрее справиться с простудой. "Хорошие" бактерии помогают вашей иммунной системе. В Nutrition Journal отмечается, что они могут уменьшить наше плохое самочувствие.

Листовая зелень

В листовой зелени (капусте, шпинате) содержится много витаминов и минералов – витамин С, К, железо и фолат. Листовая зелень содержит полифенолы, улучшающие иммунитет.