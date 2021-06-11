Как наладить сон, если просыпаетесь посреди ночи: советы врача

Через нарушению сна люди в течение дня могут чувствовать себя разбитыми и неработоспособными.
Это отметила эндокринолог Екатерина Григорьева. Такие люди медленнее восстанавливается после стресса, гораздо чаще подвержены инфекциям и другим заболеваниям.
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По мнению врача, если отследить время ночных пробуждений, то можно выявить их причины и наладить сон.
5 – 6 часов утра
В это время надпочечники уже начинают свою работу, побуждая нас вставать и встречать новый день. Это происходит в соответствии с суточных ритмов. Если рано легли, проснулись в это время и не чувствуете себя разбитым, то коррекция не нужна.
2 – 3 часа ночи
Может быть из-за дефицита углеводов при резком переходе на низкоуглеводное питания.
Нередко наблюдаю такую ситуацию на своих курсах, когда стремление участников начать с понедельника все и сразу, заглушает голос разума,
– рассказала эндокринолог.
Ситуацию может исправить добавления в ужин небольшой порции некрахмалистых корнеплодов или 1-2 ложек гречки или риса.
Сложности с засыпанием и прилив сил вечером
При прогрессирующей субклинической дисфункции надпочечников наблюдается небольшое вечернее повышение уровня кортизола, которое бодрит пациентов около 22 – 24 часов. Люди чувствуют прилив сил, которого им так не хватало в течение всего дня.Такая же ситуация нередко встречается у пациентов с некомпенсированным гипотиреозом. Нельзя забывать об оси: гипофиз – гипоталамус – щитовидная железа – надпочечники. Отклонения в работе надпочечников нередко встречаются при заболеваниях щитовидной железы. Так что не забывайте выключать гипотиреоз.
При выраженной субклинической дисфункции надпочечников пациенты часто подвержены гипогликемии (снижение уровня глюкозы в крови – 24 канал) после приема пищи. Особенно это заметно при злоупотреблении быстрыми углеводами.
Если гипогликемия случается ночью, то кортизола таким пациентам не хватает. Повышаются адреналин и норадреналин, вызывая сильное сердцебиение, холодный пот и панические атаки, от которых человек просыпается.
Поверхностный и прерывистый сон
Повод задуматься о дефиците прогестерона. Такие изменения можно наблюдать уже после 35 лет, но ярко выражены они именно в период перименопаузы и менопаузы.
Врач советует проверить половые гормоны и проконсультироваться с врачом.
Ноктурия
Ноктурия – потребность мочеиспускания от одного до нескольких раз за ночь. У женщин болезнь связана с гормональными нарушениями: недостаток тестостерона или одновременной нехватке эстрогенов и андрогенов. У мужчин может быть одним из симптомов гиперплазии предстательной железы. С возрастом прогрессирует болезнь у женщин и у мужчин, влияя на качество жизни.
Снижение синтеза АДГ (вазопрессина) в гипофизе в пожилом возрасте влияет на повышенную выработку мочи ночью.Ночное мочеиспускание может быть признаком нарушения детоксикации, когда организм использует мочеиспускания как дополнительную возможность для вывода токсинов.
Причинами также могут быть:
- ожирение
- метаболический синдром
- инсулинорезистентность
- сахарный диабет 2 типа
- нарушение функции кишечника
- болезнь Паркинсона
- болезнь Альцгеймера
- сердечная недостаточность
- хронические заболевания почек