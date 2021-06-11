Як налагодити сон, якщо прокидаєтеся посеред ночі: поради лікаря

Через порушенню сну люди впродовж наступного дня можуть відчувати себе розбитими і непрацездатними.

Це зазначила ендокринологиня Катерина Григор'єва. Такі люди повільніше відновлюється після стресу, набагато частіше схильні до інфекцій та інших захворювань.

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На думку лікаря, якщо відстежити час нічних пробуджень, то можна виявити їх причини і налагодити сон.

5 – 6 година ранку

В цей час наднирники вже починають свою роботу, спонукаючи нас вставати та зустрічати новий день. Це відбувається відповідно до добових ритмів. Якщо рано лягли, прокинулися в цей час і не відчуваєте себе розбитим, то корекція не потрібна.

2 – 3 година ночі

Може бути через дефіцит вуглеводів при різкому переході на низьковуглеводне харчування.

Нерідко спостерігаю таку ситуацію на своїх курсах, коли прагнення учасників почати з понеділка все та відразу, заглушає голос розуму,

– розповіла ендокринологиня.

Ситуацію може виправити додавання в вечерю невеликої порції некрохмалистих коренеплодів або 1-2 ложок гречки або рису.

Складнощі із засипанням і приплив сил ввечері

При прогресуючій субклінічній дисфункції надниркових залоз спостерігається невелике вечірнє підвищення рівня кортизолу, яке бадьорить пацієнтів близько 22 – 24 годин. Люди відчувають прилив сил, якого їм так не вистачало протягом усього дня.

Така ж ситуація нерідко зустрічається у пацієнтів з некомпенсованим гіпотиреозом. Не можна забувати про вісь: гіпофіз – гіпоталамус – щитоподібна залоза – наднирники. Відхилення в роботі надниркових залоз нерідко зустрічаються при захворюваннях щитоподібної залози. Так що не забувайте виключати гіпотиреоз.

При вираженій субклінічній дисфункції надниркових залоз пацієнти часто схильні до гіпоглікемії (зниження рівня глюкози в крові – 24 канал) після прийому їжі. Особливо це помітно при зловживанні швидкими вуглеводами.

Якщо гіпоглікемія трапляється вночі, то кортизолу таким пацієнтам не вистачає. Підвищуються адреналін і норадреналін, викликаючи сильне серцебиття, холодний піт і панічні атаки, від яких людина прокидається.

Поверхневий і переривчастий сон

Привід задуматися про дефіцит прогестерону. Такі зміни можна спостерігати вже після 35 років, але яскраво виражені вони саме в період перименопаузи та менопаузи.

Лікарка радить перевірити статеві гормони та проконсультуватися з лікарем.

Ноктурія

Ноктурія – потреба сечовипускання від одного до декількох разів за ніч. У жінок хвороба пов'язана з гормональними порушеннями: нестача тестостерону чи одночасної нестачі естрогенів і андрогенів. У чоловіків може бути одним із симптомів гіперплазії передміхурової залози. З віком прогресує хвороба у жінок і у чоловіків, впливаючи на якість життя.

Зниження синтеза антидіуретичного гормону (вазопресину) в гіпофізі у літньому віці впливає на підвищене вироблення сечі вночі.

Нічне сечовипускання може бути ознакою порушення детоксикації, коли організм використовує сечовипускання як додаткову можливість для виведення токсинів.

Причинами також може бути: