Как не испортить волосы во время ежедневной укладки: запреты от дерматолога

Некоторые методы укладки могут серьезно повредить волосы – сделать ломкими, бесцветным или привести к выпадению. Что рекомендуют дерматологи, чтобы это предотвратить, – читайте в материале.

Какие советы по уходу за волосами дала Американская академия дерматологии

Если волосы энергично вытираете полотенцем после мытья, это может привести к травме. Во влажном состоянии они более эластичные и склонны к выпадению. Лучше их осторожно завернуть в полотенце или дать высохнуть на воздухе.

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Для хорошего вида волос его нужно как можно меньше расчесывать в мокром состоянии. Поскольку такие действия могут способствовать ломкости. Однако если у человека есть природные кудри, стоит делать наоборот – расчесывать именно влажным.



Не расчесывать мокрые волосы / Фото Byrdie

Существует миф, что для красоты волос следует ежедневно делать 100 движений расческой. Однако на самом деле такие действия могут привести только к секущимся кончикам.

Сократите использование средств для укладки, например, гели, спреи, лаки. Использование расчески после нанесения стайлинга может привести к ломкости и со временем к потере волос.



Средства для укладки / Фото L'Oreal Paris

Давайте волосам возможность частично сохнуть на воздухе, прежде чем начнете укладывать. Для этого уменьшите количество раз в неделю использования фена.

Кроме этого, следует помнить, что выпрямитель следует использовать на сухих волосах при слабом или среднем нагреве, не чаще, чем через день.

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Если используете плойку, то не держите ее долго на прядях – достаточно пары секунд. Избыток тепла повреждает волосы любого типа.

Не носите постоянно косы, хвосты или наращенные волосы. Такие прически тянут волосы и могут вызвать ломание или постоянное выпадение.