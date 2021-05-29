Вот почему очень важно правильно определить свой тип волос. Но для этого сначала необходимо проанализировать их состояние в течение определенного периода, и чем дольше он будет, тем лучше. Чтобы избежать искаженных результатов, старайтесь в это время воздержаться от использования средств для укладки, фенов, выпрямителей, а также покраски.

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О типах волос

Волосы делятся на 4 основных типа: нормальный, сухой, жирный и комбинированный.

Следует понимать, что говоря о жирных волосах, имеют в виду чрезмерное салоотделение кожи головы, так как волоски не имеют сальных желез, поэтому не способны жирнеть.

Также волосы можно разделить на густые и редкие, толстые и тонкие, здоровые и поврежденные, окрашенные и некрашеные.

К сожалению, исправить густоту волос никак невозможно, зато можно укрепить корни и создать визуальный объем. Окрашенные и пористые пряди требуют правильного ухода. В то же время локоны любого типа можно поддерживать в хорошей форме с помощью правильного питания и кондиционирования.

Чтобы определить свой тип волос, воспользуйтесь описанием его характеристик.

Нормальный тип волос

Волосы нормального типа обычно жирнеют у корней примерно на третий день после мытья. Они способны электризоваться, а их кончики секутся не слишком часто. Нормальные волосы легко укладываются и достаточно хорошо держат форму. А если не злоупотреблять термоукладкой, то она никак им не повредит.

Мыть нормальные волосы рекомендовано по мере их загрязнения, или же примерно 2 раза в неделю. Чтобы не пересушивать пряди, стоит выбрать мягкие шампуни и кондиционеры. Также нужно делать маски для волос, но не чаще, чем один раз в неделю.



Как определить тип волос / Фото unsplash

Сухие волосы

Сухие пряди могут достаться вам от природы, или же стать таковыми из-за химической завивки, обесцвечивания, частого окрашивания или чрезмерного использования горячих приборов для укладки.

Волосы сухого типа могут оставаться чистыми до 5 – 6 дней. Они не отличаются особым блеском , их кончики секутся и плохо расчесываются. Такие волосы иногда трудно уложить, к тому же термоукладка способна ухудшить состояние локонов.

, их кончики секутся и плохо расчесываются. Такие волосы иногда трудно уложить, к тому же термоукладка способна ухудшить состояние локонов. Сухие волосы упорно не рекомендуют расчесывать мокрыми. Каждый раз после мытья нужно слегка подсушить их полотенцем, после чего нанести немного кокосового или арганового масла. Когда волосы высохнут, только тогда их следует расчесать.

Каждый раз после мытья нужно слегка подсушить их полотенцем, после чего нанести немного кокосового или арганового масла. Когда волосы высохнут, только тогда их следует расчесать. Кроме того, не пытайтесь сохранить длину за счет сухих или секущихся концов. Это лишь придаст волосам неопрятный вид.

Жирный тип волос

Преимущественно такие волосы быстро пачкаются и уже на второй день после мытья могут выглядеть засаленными. Однако, этот тип не склонен к сечению, мало электризуется и имеет здоровый блеск. Жирные волосы легко уложить, однако держать форму они будут не слишком долго. Одной из самых распространенных проблем обладательниц этого типа локонов является перхоть.

Склонные к жирности волосы можно мыть ежедневно, однако для этого нужно использовать подходящий шампунь, а также кондиционер, поскольку они все равно нуждаются в увлажнении. Избавиться от перхоти вам помогут специальные средства. Для этого проконсультируйтесь с трихологом.



Средства для ухода за волосами нужно выбирать относительно их типа / Фото unsplash

Комбинированный или смешанный тип волос

Такой тип характерен для девушек с длинными локонами. Он предполагает жирность у корней и сухость на кончиках. Комбинированные волосы могут выглядеть несвежими уже на второй-третий день после мытья. Они склонны сечься, электризоваться и становиться рыхлыми. Также после мытья может возникнуть ощущение сухости или стянутости кожи головы.

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Мыть комбинированные волосы достаточно 2 – 3 раза в неделю или же по мере необходимости. При этом можно использовать различные отвары, в частности, ромашки или коры дуба. Однако перед их использованием стоит проконсультироваться с врачом, чтобы избежать неприятных реакций, таких как аллергия.