Нутрициолог Надежда Андреева рассказала, что следует учесть при отказе от сахара или уменьшении его количества в рационе.
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Гликемический индекс ваших десертов
По возможности, он должен быть не высокий. Поэтому лучше использовать не сильно сладкие подсластители: кокосовый сахар, у которого гликемический индекс – 35, сироп топинамбура – гликемический индекс 17 или стевия – гликемический индекс 0.
Белки и жиры
Для того, чтобы максимально поддержать баланс сахара в крови, надо сделать акцент на белках и жирах с совсем небольшим количеством подсластителя или вовсе без него. Например, кэроб, лукума, миндальное и кешью масло. Они сладковатые сами по себе и их можно дополнить корицей или ванилью.
Сладкое можна заменять фруктами \ Photo by Karoline Stk on Unsplash
Добавляйте в свой рацион:
- Свежую или домашнюю ореховую пасту (урбеч)
- Кокос
- Горький шоколад (какао и масло какао)
- Активизированые орехи или семена
Ягоды и фрукты
"Сейчас лето, делайте ставку на ягодные и фруктовые десерты без дополнительного подсластителя для приготовления желе, салатов с мятой", – отметила врач.
Кроме подсластителей, можно использовать специи и экстракты. Например, корицу, кардамон, розу, миндаль или ваниль, которые тоже очень придадут вкусу.
Помните, что в любом случае ваше питание не должно быть основано на десертах. Лучше их ограничить до 1 – 2 раз в неделю в дни повышенной активности. Мы в семье любим шоколад из кэроб, активированные орехи с корицей и кокосовую панакоту с кардамоном и розой,
– подытожила Надежда Андреева.