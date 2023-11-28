Приближаются праздники, поэтому уже сейчас важно подумать о том, как избежать неприятных симптомов после застолий. Проблемы с пищеварением могут испортить любой праздничный ужин, поэтому диетология. Оливия Тарантино рассказала, что делать, чтобы не столкнуться с ними.

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Как избежать переедания

Если вы будете употреблять пищу слишком быстро, это может вызвать определенный дискомфорт в пищеварении, поэтому старайтесь не садиться за стол очень голодными – это приведет к тому, что вы съедите много пищи за раз, а потом будете плохо.

Для того чтобы избежать этого, позвольте себе несколько небольших перекусов в течение дня. Кроме того, соблюдайте разумные порции, когда дойдете до основных блюд.

Но если вы все же переели, есть способы, которые помогут вам облегчить симптомы и улучшить самочувствие.

Используйте имбирь

Имбирь в основном известен из-за своего яркого пряного аромата, поэтому далеко не все знают, что этот корень также может облегчить симптомы вздутия живота. Имбирь обладает некоторыми свойствами, успокаивающими деятельность кишечника и уменьшающими количество кишечных газов.

Чтобы получить эти преимущества для здоровья, вам достаточно просто пососать имбирную конфету или выпить чаю с имбирем. Также вы можете съесть немного маринованного имбиря после еды. Этот корень также упрощает тошноту.

Увлажняйте организм

Увлажнение может дать вашему телу бесчисленное количество преимуществ, но многие все же забывают о его важности. Но жидкость просто необходима для прохождения всех пищевых продуктов через пищеварительный тракт. А когда вы обезвожены, ваши органы хуже смазаны, и это серьезно влияет на пищеварение.



Пить воду очень важно для нормального пищеварения / Фото Pexels

Итак, если после еды вы часто чувствуете вздутие, попробуйте проследить за тем, сколько воды вы пьете в течение дня и увеличьте это количество.

Лягте на бок

Лежать на спине после сытной пищи точно не стоит – это может привести к рефлюксу, а вот лежать на боку может быть хорошей идеей и даст вам преимущества в пищеварении.

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Для этого вам нужно лечь на левую сторону, и сила тяжести поможет переместить содержимое желудка в кишечник. Кроме того, лежание на боку действительно может уменьшить частоту чемптомов, связанных с рефлюксной болезнью.

Избегайте газированных напитков

Если после приема пищи вы выпьете газировку, карбонизация может только усилить ощущение вздутия живота, а это приведет к еще большему дискомфорну после переедания. Если вы склонны к расстройствам пищеварения, старайтесь избегать употребления газированных напитков до, во время и после еды.