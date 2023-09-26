Как очистить ковер от рвоты: не будет ни пятна, ни запаха

26 сентября 2023, 20:27
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Источник:

Real Simple

Независимо от того, кем вызвана рвота – человеком или домашними любимцами, убрать ее с ковров можно благодаря обычным бытовым принадлежностям.

Если вы будете действовать быстро, не дожидаясь засыхания, то сможете избавиться быстро от неприятного запаха и пятна.

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Кислоты и пищевые продукты, содержащиеся в рвоте, могут привести к изменению цвета волокон ковра. Чем длиннее рвота остается на ковре, тем труднее ее удалить.

О том, как лучше очистить ковер рассказала Мэри Марлоу Леверетт, которая имеет более чем сорокалетний опыт работы и более 20 лет пишет и консультирует, делясь своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства и методах удаления пятен.

Что вам нужно

  • Пластиковая лопатка или ложка;
  • Миска или ведро;
  • Мерные стаканчики и ложки;
  • Нейлоновая щетка с мягкой щетиной;
  • Салфетки из микрофибры;
  • Одноразовые или резиновые перчатки;
  • Медицинская маска;
  • Бумажные полотенца;
  • Посудомоечная жидкость;
  • Дистиллированный белый уксус;
  • Пищевая сода;
  • Отбеливатель-порошок на основе кислорода;
  • Перекись водорода.
  1. Защитите себя от потенциально вредных бактерий, надев маску для лица и одноразовые или резиновые перчатки, прежде чем приступить к уборке рвоты.
  2. Используйте лопатку или ложку (одноразовую, если она у вас есть), чтобы убрать из ковра твердые частицы и больше жидкости.
  3. Возьмите несколько слоев бумажных полотенец, чтобы промокнуть больше влаги, но не трите пятно.
  4. Если рвота высохла, соскребите остатки с ковра ложкой или лопаткой, а затем пропылетесь. Приготовьте чистящий раствор ковра.
  5. В миске или ведре смешайте две чашки холодной воды, одну столовую ложку жидкости для мытья посуды и полстакана дистиллированного белого уксуса.
  6. Наполните вторую миску пресной водой. Очистите и промойте загрязненную область. Опустите щетку с мягкой щетиной в раствор мыла и уксуса.
  7. Начните с внешнего края пятна и двигайтесь в центр, чтобы пятно не растеклось. Во время работы промочите пятно бумажными полотенцами, чтобы удалить его из ковра.
  8. Продолжайте работать, пока рвота не перестанет выделяться из ковра. Погрузите ткань из микрофибры в пресную воду и отожмите, пока она не станет влажной.
  9. Протрите очищенное место несколько раз, прополоснув ткань, чтобы убедиться, что на ней не осталось остатков мыла. Дайте ковру высохнуть на воздухе.


С ковра можно легко убрать пятно от рвоты / Фото Pexels

Как удалить запах с ковра

  1. Чтобы удалить запахи, посыпьте влажное очищаемое место слоем пищевой соды. Оставьте пищевую соду на ковре на ночь или хотя бы на четыре-шесть часов, затем пропылососьте.
  2. Для светлого ковра из шерсти или синтетического волокна используйте чистую ткань из микрофибры, чтобы протереть губкой 3% перекись водорода, она действует как мягкий отбеливатель. Дайте области высохнуть на воздухе и повторите, если нужно.
  3. Кислородный отбеливатель можно использовать для удаления пятен из ковров любого цвета из синтетических волокон. Его нельзя использовать на шерстяных коврах. Смешайте небольшое количество порошка с теплой водой. Нанесите на обесцвеченный участок, хорошо пропитав его.
  4. Как только пятна исчезнут, тщательно пропылетесь ковер, чтобы поднять волокна.
Автор: Юлія Турелик