Як очистити килим від блювоти: не буде ні плями, ні запаху

Незалежно від того, ким викликана блювота – людиною чи домашніми улюбленцями, прибрати її з килимів можна завдяки звичайному побутовому приладдю.

Якщо ви діятимете швидко, не чекаючи засихання, то зможете позбутися швидко від неприємного запаху та плями.

Дивіться також Як відчистити в домашніх умовах оксамитовий диван: прості правила

Кислоти та харчові продукти, які містяться у блювоті, можуть спричинити зміну кольору волокон килима. Чим довше блювота залишається на килимі, тим важче її видалити.

Про те, як найкраще очистити килим розповіла Мері Марлоу Леверетт, яка має більш ніж сорокарічний досвід роботи і більше 20 років пише і консультує, ділячись своїми знаннями про ефективне ведення домашнього господарства та методи видалення плям.

Що вам потрібно

Пластикова лопатка чи ложка;

Миска або відро;

Мірні стаканчики та ложки;

Нейлонова щітка з м'якою щетиною;

Серветки з мікрофібри;

Одноразові або гумові рукавички;

Медична маска;

Паперові рушники;

Посудомийна рідина;

Дистильований білий оцет;

Харчова сода;

Порошок відбілювача на основі кисню;

Перекис водню.

Захистіть себе від потенційно шкідливих бактерій, одягнувши маску для обличчя та одноразові або гумові рукавички, перш ніж приступити до збирання блювоти. Використовуйте лопатку або ложку (одноразову, якщо вона у вас є), щоб прибрати з килима тверді частинки і якнайбільше рідини. Візьміть кілька шарів паперових рушників, щоб промокнути якнайбільше вологи, але не тріть пляму. Якщо блювота висохла, зішкребіть залишки з килима ложкою або лопаткою, а потім пропилососьте. Приготуйте розчин для чищення килиму. У мисці або відрі змішайте дві чашки холодної води, одну столову ложку рідини для миття посуду і пів склянки дистильованого білого оцту. Наповніть другу миску прісною водою. Очистіть та промийте забруднену область.Занурте щітку з м'якою щетиною в розчин мила та оцту. Почніть із зовнішнього краю плями і рухайтеся до центру, щоб пляма не розтеклася. Під час роботи промочіть пляму паперовими рушниками, щоб видалити її з килима. Продовжуйте працювати доти, поки блювота не перестане виділятися з килима. Зануріть тканину з мікрофібри в прісну воду і відіжміть, поки вона не стане вологою. Протріть щойно очищене місце кілька разів, прополоснувши тканину, щоб переконатися, що на ній не залишилося залишків мила. Дайте килиму висохнути на повітрі.



З килиму можна легко забрати пляму від блювати / Фото Pexels

Як видалити запах з килима