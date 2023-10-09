Готовимся к зиме: как почистить угги, чтобы они выглядели как новые

С приходом осенне-зимнего сезона в моду входят угги. Модницы уже сейчас начинают носить их с лосинами, так что рассказываем вам, как их почистить, чтобы они красиво выглядели.

Угги – это самая удобная обувь на осенне-зимний сезон. Они обеспечивают нашим ногам комфорт, а замшевая овчина с подкладкой из шерстяного флиса дарит тепло. Угги требуют особого ухода при чистке.

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О том, как лучше отстирать пятна от обуви рассказала Мэри Марлоу Леверетт, которая имеет более чем сорокалетний опыт работы и более 20 лет пишет и консультирует, делясь своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства и методах удаления пятен.

После каждого ношения угги нужно чистить щеткой, чтобы предотвратить скопление пыли и грязи. Никогда не бросайте угги в стиральную машину. Нельзя, чтобы эта обувь подвергалась воздействию высоких температур.

Что нужно для чистки обуви

Замшевые или нейлоновые щетки с мягкой щетиной;

Губка;

Полотенца из микрофибры;

Зубная щетка с мягкой щетиной;

Уксус;

Чистящее средство для замши;

Жидкое мыло;

Дезинфицирующий спрей;

Противогрибковый спрей (по желанию);

Тальк или кукурузный крахмал.

Как чистить угги

После каждого ношения нейлоновой щеткой с мягкой щетиной удаляйте пыль из замши. Если на уггах есть пятно, то в пропорции 1:1 смешайте воду с уксусом и губкой круговыми оборотами.

Чтобы очистить флисовую подкладку, вам нужен раствор одной чашки теплой воды и 1/2 чайной ложки жидкого мыла. Окуньте губку в раствор и отожмите, чтобы она стала влажной. После того, как протрете внутренний флис, промывайте губку в простой воде, чтобы удалить грязь, а затем снова погружайте в раствор для шерсти.

Чтобы убить бактерии, опрыскивайте внутреннюю часть дезинфекции спреем. Снаружи его распылять не нужно. Дайте уггам высохнуть на воздухе 24 часа.

Как удалить жирное пятно из обуви

Покройте жирное пятно толстым слоем талька или кукурузного крахмала. Оставьте угги с тальком в сутки, чтобы он впитал лишний жир. После этого уберите его мягкой зубной щеткой.

Как удалить водяное пятно из обуви

Смочите губку холодной водой (хорошо отожмите) и постепенно намочите всю поверхность обуви. Промокните угги бумажными полотенцами или тканью и дайте им высохнуть вдали от прямых источников солнца или тепла. После высыхания очистите наружную поверхность щеткой для замши, чтобы поднять ворс.

Как удалить грязь из обуви

Не пытайтесь удалить влажную грязь. Дайте ей высохнуть, а затем удалите грязь щеткой с мягкой щетиной. Если на уггах появились пятно, очистите его раствором уксуса и воды.

Как удалить солевые пятна

Смешайте 1 стакан воды и 1 столовую ложку уксуса в небольшой миске. Окуньте губку в раствор и отожмите, пока она не станет влажной. Аккуратно протрите место, загрязненное солью, уксусным раствором. Уксусная кислота растворит соль.

Промойте губку в холодной воде, отожмите и равномерно намочите всю наружную поверхность углей. Дайте им высохнуть на воздухе.