Готуємося до зими: як почистити угги, щоб вони виглядали як нові

З приходом осінньо-зимового сезону в моду входять угги. Модниці вже зараз починають носити їх з лосинами, тож розповідаємо вам, як їх почистити, щоб вони гарно виглядали.

Угги – це найзручніше взуття на осінньо-зимовий сезон. Вони забезпечують нашим ногам комфорт, а замшева овчина з підкладкою з шерстяного фліса дарує тепло. Угги вимагають особливого догляду під час чистки.

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Про те, як найкраще відіпрати плями від взуття розповіла Мері Марлоу Леверетт, яка має більш ніж сорокарічний досвід роботи і більше 20 років пише і консультує, ділячись своїми знаннями про ефективне ведення домашнього господарства та методи видалення плям.

Після кожного носіння угги треба чистити щіткою, щоб запобігти скупченню пилу та бруду. Ніколи не кидайте угги в пральну машинку. Не можна, щоб це взуття піддавалося впливу високих температур.

Що потрібно для чищення взуття

Замшеві або нейлонові щітки з м'якою щетиною;

Губка;

Рушники з мікрофібри;

Зубна щітка з м'якою щетиною;

Оцет;

Засіб для чищення замші;

Рідке мило;

Дезінфікуючий спрей;

Протигрибковий спрей (за бажанням);

Тальк чи кукурудзяний крохмаль.

Як чистити угги

Після кожного носіння нейлоновою щіткою з м’якою щетиною видаляйте пилюку із замші. Якщо на уггах є пляма, то в пропорції 1:1 змішайте воду з оцтом та губкою тріть пляму круговими обертами.

Щоб очистити флісову підклалдку, вам потрібен розчин однієї чашки теплої води та 1/2 чайної ложки рідкого мила. Занурте губку в розчин та відіжміть, щоб вона стала вологою. Після того, як протрете внутрішній фліс, промивайте губку в простій воді, щоб видалити бруд, а тоді знову занурюйте в розчин для вовни.

Щоб вбити бактерії, обприскайте внутрішню частину дезінфекуючим спреєм. Зовні його розпорошувати не треба. Дайте уггам висохнути на повітрі 24 години.

Як видалити жирну пляму з взуття

Покрийте жирну пляму товстим шаром тальку чи кукурудзяного крохмалю. Залишіть угги з тальком на добу, щоб він увібрав зайвий жир. Після цього заберіть його м’якою зубною щіткою.

Як видалити водяну пляму з взуття

Змочіть губку холодною водою (добре відіжміть) і поступово намочіть всю поверхню взуття. Промокніть угги паперовими рушниками чи тканиною та дайте їм висохнути далеко від прямих джерел сонця чи тепла. Після висихання почистіть зовнішню поверхню щіткою для замші, щоб підняти ворс.

Як видалити бруд з взуття

Не намагайтеся видалити вологий бруд. Дайте йому висохнути, а потім видаліть його щіткою з м'якою щетиною. Якщо на уггах з'явилися пляма, очистіть її розчином оцту і води.

Як видалити сольові плями

Змішайте 1 склянку води та 1 столову ложку оцту в невеликій мисці. Занурте губку в розчин і відіжміть, поки вона не стане вологою. Акуратно протріть місце, забруднене сіллю, розчином оцту. Оцтова кислота розчинить сіль.

Промийте губку в холодній воді, відіжміть і рівномірно намочіть всю зовнішню поверхню вугів. Дайте їм висохнути на повітрі.