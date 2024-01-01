Чем отличается просекко от шампанского: вы могли этого и не знать

Многие из нас действительно не знают, чем отличается просекко от шампанского. Впрочем, отличий немало, поэтому советуем узнать, что именно отличает эти два алкогольных напитка.

Шампанское или просекко появляется на каждом новогоднем столе, однако, кроме названий эти напитки отличают еще многие другие факторы.

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Если вы раньше использовали слова просекко и шампанское как синонимы, то рекомендуем вам больше этого не делать, ведь это два разных напитка.

Что такое просекко

Просекко – игристое вино, производимое в Италии в регионах Венето и Фриули-Венеция-Джулия.

Отличает просекко от шампанского виноград, из которого делают игристое вино. Эксперты отмечают, что напиток производится из винограда Глера.

Что такое шампанское

Как и просекко, шампанское – это игристое вино. Он происходит из региона Шампань во Франции. Относительно его изготовления есть определенные правила. Для шампанского должен использоваться определенный сорт винограда, определенное время для ферментации и выдержка.

Как отличить просекко от шампанского

Три основных отличия относятся к винограду, способу создания каждого напитка и вкусу, который имеет отличия.

Если просекко производится из винограда Глера, то шампанское состоит из смеси сортов винограда Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье.



Какая разница между просеккой и шампанским / Фото Pexels

Как производится шампанское?

После того как виноград прессуется и ферментируется, каждая бутылка наполняется еще не игристой жидкостью. Затем в каждую бутылку добавляют дрожжи и запускающий вторичное брожение сахар и бутылки закупоривают. У шампанского пузыри меньше, чем у просекко.

Как производится просекко?

Вторичное брожение (пузырьки) происходят в резервуарах или чанах из нержавеющей стали, в отличие от шампанского, где оно происходит в бутылке.

Просекко становится игристым после нескольких месяцев, у шампанского же минимальный срок созревания – 15 месяцев.