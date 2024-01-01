Чим відрізняється просекко від шампанського: ви могли цього й не знати

Багато хто з нас насправді не знає, чим відрізняється просекко від шампанського. Втім відмінностей є чимало, тож радимо дізнатися, що саме відрізняє ці два алкогольні напої.

Шампанське чи просекко з’являється на кожному новорічному столі, однак окрім назв ці напої відрізняють ще багато інших факторів.

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Якщо ви раніше використовували слова просекко та шампанське як синоніми, то радимо вам більше цього не робити, адже це два різні напої.

Що таке просекко

Просекко – ігристе вино, яке виробляють в Італії в регінонах Венето та Фріулі-Венеція-Джулія.

Відрізняє просекко від шампанського виноград, з якого роблять ігристе вино. Експерти зазначають, що напій виробляється з винограду Глера.

Що таке шампанське

Як і просекко, шампанське – це ігристе вино. Воно походить з регіону Шампань у Франції. Щодо його виготовлення є певні правила. Для шампанського має використовуватися визначений сорт винограду, певна кількість часу для ферментації та витримка.

Як відрізнити просекко від шампанського

Три основні відмінності відносяться до винограду, способу створення кожного напою і смаку, який має відмінності.

Якщо просекко виготовляється з винограду Глера, то шампанське складається з суміші сортів винограду Шардоне, Піно Нуар і Піно Меньє.



Яка відмінність між просекко й шампанським / Фото Pexels

Як виробляється шампанське?

Після того, як виноград пресується та ферментується, кожна пляшка наповнюється ще не ігристою рідиною. Потім в кожну пляшку додають дріжджі і цукор, що запускає вторинне бродіння, і пляшки закорковують. У шампанського бульбашки менші, ніж у просекко.

Як виробляється просекко?

Вторинне бродіння (бульбашки) відбуваються в резервуарах або чанах з нержавіючої сталі, на відміну від шампанського, де воно відбувається в пляшці.

Просекко стає ігристим після кількох місяців, шампанське ж має мінімальний термін дозрівання – 15 місяців.