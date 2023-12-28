Если вам нравится время от времени расслабиться с алкогольным напитком, вы совсем не одни. Но, несмотря на то, что насладиться коктейлем или двумя может быть приятно, это все равно довольно сильно влияет на ваше здоровье. И эксперт Оливия Тарантино рассказала, что же произойдет с вашим телом, если вы откажетесь от алкоголя вообще.
Интересно 3 простейших совета, которые помогут вам продлить жизнь
Здоровье сердца улучшится
Когда вы отказываетесь от алкоголя, ваше артериальное давление со временем уменьшится, и, оказывается, те люди, которые избегают спиртных напитков в своем рационе, имеют лучшую работу сердца.
А вот регулярное употребление алкоголя может привести к высокому кровяному давлению и проблемам с сердцем. Впрочем, стоит отметить, что эти эффекты обычно наблюдаются у тех людей, которые пьют чрезмерно. А умеренное употребление алкоголя не связано с повышенным риском сердечных заболеваний.
Ваша печень вам поблагодарит
Первый орган, страдающий употреблением алкоголя – это печень. Впрочем, отказ от него позволит ей восстановиться и снова заработать на полную мощность.
Из-за того, что алкоголь метаболизируется именно в печени, чрезмерное его потребление может привести к воспалению и повреждению органа, в том числе к циррозу, алкогольному гепатиту и ожирению печени.
Алкоголь оказывает серьезное влияние на работу печени / Фото Pexels
Вы похудеете
Если вы пытаетесь сбросить несколько килограммов, то один из шагов, которые вы должны сделать – это существенно ограничить количество алкоголя. В спиртовых напитках, особенно сладких, содержится большое количество калорий, которые обычно вы забываете учитывать.
Кроме того, многие люди под действием алкоголя испытывают сильную тягу к потреблению пищи и часто нездоровой, поэтому отказ от него поможет вам воздержаться от переедания.
Ваш сон станет лучше
Сначала алкоголь действительно может вызвать сонливость, однако исследования показывают, что впоследствии он может нарушить цикл сна и привести к некачественному отдыху.
Когда вы отказываетесь от алкоголя, ваш сон со временем приходит в норму, становится спокойнее и глубже.