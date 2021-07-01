Как перестать грызть ногти: советы, которые помогут избавиться от плохой привычки

Обычно человек начинает грызть ногти еще в детстве и это может продолжаться до взрослого возраста. Побочные эффекты таких действий могут быть не только косметические. Как дерматологи рекомендуют избавляться от дурной привычки – читайте в материале.

Держите ногти коротко подстриженными. Чем они короче, тем меньше будет соблазна их грызть.

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Нанесите на ногти лак горького вкуса. Эта безопасно, однако ужасное на вкус вещество. Оно поможет отбить желание грызть ногти.

Делайте регулярный маникюр. Знание о том, что потратили деньги на дорогой уход, может уменьшать желание грызть ногти. Кроме того, можно покрыть их скотчем, наклейками или одеть перчатки.



Делайте маникюр / Фото iStock​

Замените хорошей привычкой. Когда захочется погрызть ногти, попробуйте вместо этого поиграть с мячом от стресса Это поможет держать руки подальше от рта.

Определите ваши триггеры. Это могут быть физические, такие как наличие заусенцев, или психологические – скука, стресс или беспокойство. Выяснив, что заставляет грызть ногти, сможете избавиться от этой дурной привычки.

Попробуйте постепенно перестать грызть ногти. Некоторые врачи рекомендуют применять постепенный подход. Например, попробуйте прекратить грызть сначала ноготь большого пальца. Когда это удастся, добавляйте другие пальцы. Цель состоит в том, чтобы дойти до того момента, когда вы больше не грызете ногти.

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Для некоторых людей грызть ногти может быть признаком более серьезной психологической или эмоциональной проблемы. Если неоднократно пытались искоренить эту привычку, однако не достигли результата, — обратитесь к врачу.