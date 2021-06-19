Стресс

Проблемы по поводу работы, школы, здоровья, финансов или семьи могут негативно влиять на сон, поскольку стресс может поддерживать активность мозга ночью. Стрессовые жизненные события или травмы, например, смерть или болезнь любимого человека, развод или потеря работы – также могут привести к бессоннице.

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График поездок или работы

Суточные ритмы человека действуют как внутренние часы, управляя циклом сна, обменом веществ и температурой тела. Их нарушение может привести к бессоннице. Причиной нарушений может быть также смена часовых поясов, ночные и утренние смены работы, частые изменения графика.

Плохой сон

К нему относится:

Нерегулярный график сна.

Неудобное место для сна.

Использование кровати для работы, приема пищи или просмотра телевизора.

Кроме этого, могут мешать компьютеры, телевизоры, видеоигры, смартфоны или другие экраны непосредственно перед сном.

Слишком сытный ужин

Легко перекусить перед сном – это нормально, но слишком много пищи может вызвать чувство неловкости во время лежания. Многие люди также испытывают изжогу, обратный поток кислоты и пищи из желудка в пищевод, что может не давать уснуть.



Сытный ужин / Фото MyDomaine

Нарушения психического здоровья

Тревожные расстройства, такие как посттравматическое стрессовое расстройство, могут нарушать ваш сон. Слишком раннее пробуждение или неспособность заснуть может быть признаком депрессии.

Лекарства

Многие лекарства могут нарушать сон, например, некоторые антидепрессанты и лекарства против астмы или артериального давления. Также некоторые обезболивающие, лекарства против аллергии и простуды, а также препараты для похудения, содержащие кофеин и другие стимуляторы, могут нарушить сон.

Болезни

Такие состояния, как хроническая боль, рак, диабет, болезни сердца, астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гиперактивная щитовидная железа, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера негативно влияют на сон.

Нарушение сна

Апноэ во сне приводит к тому, что человек периодически в течение ночи перестаете дышать, что прерывает сон. Синдром беспокойных ног вызывает неприятные ощущения в ногах и почти непреодолимое желание пошевелить ими, что также может помешать уснуть.

Кофеин, никотин и алкоголь

Кофе, чай, кола и другие напитки с кофеином являются стимуляторами. Их употребление во второй половине дня или вечером может помешать заснуть ночью.

Никотин в табачных изделиях – еще один стимулятор, который может мешать сну. Алкоголь может помочь уснуть, но негативно воздействует на глубокие стадии сна и часто вызывает пробуждение среди ночи.



Алкоголь / Фото Stylist

Риски бессонницы

Почти у каждого иногда бывает бессонная ночь. Однако риск бессонницы больше, если:

• Изменения в женском организме. Считается, что гормональные сдвиги во время менструального цикла и в период менопаузы могут быть причиной бессонницы. Проблемы со сном часто возникают в период пременопаузы, когда ночная потливость и приливы нарушают сон.



Изменения в женском организме / Фото Reader's Digest Asia

• Возраст. Бессонница усиливается с возрастом по мере изменения режима сна. У пожилых людей часто возникают проблемы с длительным сном в течение 8 часов. Иногда им нужно вздремнуть в течение дня, чтобы получить рекомендованные 8 часов сна в течение 24-часового периода. Кроме того, с возрастом сон часто становится менее спокойным, поэтому шум или свет могут способствовать быстрому пробуждению.

• Отсутствие активности может также помешать хорошему ночному сну.

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• Изменения в здоровье, как хроническая боль из-за артрита или проблемы со спиной, проблемы с мочеиспусканием, а также депрессия или беспокойство могут с возрастом также мешать сну.

• Беременность. Бессонница часто встречается во время беременности, особенно в первом и третьем триместрах. Колебания гормонов, тошнота и повышенная потребность в мочеиспускании, боль, судороги – вот некоторые из изменений в организме, которые могут не давать спать при беременности. Будущие мамы могут также столкнуться со стрессом и волнением.