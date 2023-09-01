Что есть и пить, чтобы лучше перенести жару: полезные советы, которые нужно знать

В этом году конец лета оказался довольно жарким. Очевидно, сентябрь тоже еще удивит высокой температурой воздуха. Чтобы не страдать от нее, следует обратить на некоторые советы, которые помогут лучше перенести жару.

Как улучшить самочувствие в жару и почему надо пересмотреть питание и питьевой режим рассказал президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Министерства здравоохранения Олег Швец.

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Ешьте фрукты, ягоды и овощи

Врач-диетолог рассказал, что в отличие от большинства других продуктов во фруктах, овощах и ягодах содержится максимальный процент жидкости. Они легко перевариваются, являются источником питательных веществ и восстанавливают водный баланс.

Выбирайте растительную еду с наибольшим содержанием воды : ягоды, арбуз, огурцы, томаты, сельдерей и болгарский перец, темно-зеленые листовые овощи (шпинат, листья салата, капуста кале и т.п.).

Эти продукты не нуждаются в дополнительной кулинарной обработке, а значит, вам не придется готовить пищу и подвергаться дополнительной тепловой энергии.



Что можно есть в жару / Фото МОЗ

Жидкость и напитки

Лучшие источники жидкости – это обычная вода не имеющей соленого, кислого, щелочного или горького вкуса, напитки без сахара, кофеина, алкоголя и калорий. Если вы не занимаетесь спортом или нет физической активности высокой интенсивности/значительной продолжительности, вам не нужны напитки с дополнительным содержанием электролитов. Подобные напитки обычно также содержат слишком много сахара.

Потребность в жидкости наиболее точно отражает чувство жажды. Пейте, как только вспомните воду и почувствуете сухость во рту. Дополнительным показателем должного количества жидкости в организме есть цвет мочи. Он должен быть светло-желтым. Более темные оттенки, особенно более близкие к коричневому, указывают на то, что вам стоит пить больше воды,

– говорится в сообщении МОЗ.



Что можно пить в жару / Фото МОЗ

Олег Швец отметил, что если вы чувствуете недомогание, особенно в сопровождении таких опасных симптомов, как головокружение, значительный подъем или снижение кровяного давления, боль за грудиной, выраженное сердцебиение, нарушение зрения, речи, чувствительности и движений в конечностях – это основание для неотложного обращения за экстренной медицинской помощью.