Що їсти й пити, щоб краще перенести спеку: корисні поради, які треба знати

Цього року кінець літа видався доволі спекотним. Очевидно, вересень також ще здивує високою температурою повітря. Щоб не потерпати від неї, варто звернути на деякі поради, які допоможуть краще перенести спеку.

Як покращити самопочуття у спеку та чому варто переглянути харчування та питний режим розповів президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров’я МОЗ Олег Швець.

До теми 4 речі, які не можна робити у літню спеку: це потрібно знати

Їжте фрукти, ягоди та овочі

Лікар-дієтолог розповів, що на відміну від більшості інших продуктів, у фруктах, овочах та ягодах міститься максимальний відсоток рідини. Вони легко перетравлюються, є джерелом поживних речовин і відновлюють водний баланс.

Обирайте рослинну їжу з найбільшим вмістом води: ягоди, кавун, огірки, томати, селеру та болгарський перець, темно-зелені листові овочі (шпинат, листя салату, капусти кале тощо).

Ці продукти не потребують додаткової кулінарної обробки, а отже вам не доведеться готувати їжу та піддаватися додатковій тепловій енергії.



Що можна їсти в спеку / Фото МОЗ

Рідина і напої

Найкращі джерела рідини – це звичайна вода, яка не має солоного, кислого, лужного або гіркого смаку, напої без цукру, кофеїну, алкоголю і калорій. Якщо ви не займаєтеся спортом чи не маєте фізичної активності високої інтенсивності/значної тривалості, вам не потрібні напої з додатковим вмістом електролітів. Подібні напої зазвичай також містять забагато цукру.

Потребу в рідині найточніше відображає відчуття спраги. Пийте, щойно згадаєте про воду і відчуєте сухість у роті. Додатковим показником належної кількості рідини в організмі є колір сечі. Він повинен бути світло-жовтим. Темніші відтінки, особливо ближчі до коричневого, вказують на те, що вам варто пити більше води,

– йдеться в дописі МОЗ.



Що можна пити в спеку / Фото МОЗ

Олег Швець зазначив, що якщо ви відчуваєте нездужання, особливо у супроводі таких небезпечних симптомів, як запаморочення, значний підйом або зниження кров’яного тиску, біль за грудниною, виражене серцебиття, порушення зору, мовлення, чутливості та рухів у кінцівках – це є підставою для невідкладного звернення за екстреною медичною допомогою.