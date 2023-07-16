Если вы ищете натуральный способ улучшить свое здоровье, то остановитесь на чесноке. Несмотря на то, что он имеет специфический вкус и аромат, в нем много преимуществ для здоровья.

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По словам врача и экспертки из аюверды Анны Прасады, добавление чеснока в рацион каждый день может принести ряд преимуществ для здоровья, включая укрепление здоровья сердца, контроль диабета и снижение уровня триглицеридов. Употребляйте чеснок каждый день, чтобы получить максимальную пользу.

Сырой чеснок натощак

Употребление сырого чеснока натощак может помочь снизить уровень холестерина и укрепить здоровье сердца.

"Алицин, содержащееся в сыром чесноке соединение известно своими свойствами снижения уровня холестерина и разжижения крови", - отметила врач Анна Прасад.

Чтобы почувствовать эти преимущества, просто съешьте по утрам несколько зубчиков сырого чеснока со стаканом воды. Аллицин разбавляется во время приготовления, поэтому идеальный способ употребления чеснока – есть его сырым и натощак. Таким образом, употребление сырого чеснока со стаканом воды – лучший способ укрепить здоровье сердца и справиться с диабетом, сохранив при этом максимум питательных веществ.



Ешьте сырой чеснок каждый день / Фото из Medical News Today

Чесночный чай

Чтобы приготовить чесночный чай, раздавите зубчик чеснока и добавьте его в чашку с водой. Прокипятите чай в течение нескольких минут, затем добавьте 1-2 чайные ложки корицы. Дайте смеси настояться несколько минут, прежде чем выключить огонь. Затем добавьте чайную ложку меда и половину чайной ложки лимонного сока. Эта ароматная чашка чесночного чая утром, укрепляющая иммунитет, может сохранить ваше здоровье.

Чеснок и мед

Разрежьте зубчик чеснока на три-четыре части и уложите их на ложку. Добавьте в ложку несколько капель меда и оставьте на несколько минут. Затем тщательно разжевайте чеснок и проглотите его. Если вкус слишком силен, вы можете сделать несколько глотков теплой воды вместе с ним.

Кроме того, вы можете приготовить смесь, смешав 10 нарезанных зубчиков чеснока с 5 столовыми ложками меда.

"Принимайте ложку этой смеси каждый день натощак, чтобы облегчить симптомы кислотного рефлюкса и регургитации", – рассказывает врач.



Ешьте сырой чеснок каждый день / Фото из Judilicious and nutritious

Жареный чеснок

Чтобы поджарить чеснок, срежьте верхушку чесночной луковицы, обнажив зубчики. Сбрызните луковицу оливковым маслом и заверните в алюминиевую фольгу. Запекайте в духовке (200°C) примерно 30-35 минут или пока зубчики не станут мягкими и золотистыми.

После охлаждения выдавите жареные зубчики чеснока из кожуры и мажьте их на хлеб или смешайте с соусом. Жареный чеснок имеет многочисленные преимущества для здоровья.

Повседневная кулинария

Один из самых простых способов включить чеснок в свой ежедневный рацион – добавить его в свой обычный прием пищи. Чеснок хорошо сочетается с разными блюдами. Мелко нарежьте или раздавите зубчики чеснока и обжарьте их в небольшом количестве масла перед добавлением других ингредиентов, чтобы придать своим блюдам ароматный вкус.

Помните, что приготовление чеснока может снизить активность алицина, поэтому, если вы предпочитаете максимизировать его пользу для здоровья, добавляйте измельченный сырой чеснок к приготовленным блюдам непосредственно перед подачей на стол.



Ешьте сырой чеснок каждый день / Фото из Love and Lemons

Чесночное масло

Настоянное на чесноке масло можно использовать в кулинарии как заправку для салатов или как ароматное масло для жареных овощей или хлеба. Чтобы приготовить чесночное масло, очистите и раздавите несколько зубчиков чеснока, затем смешайте в кастрюле со стаканом растительного масла (оливковое или масло авокадо).

Нагревайте смесь на медленном огне около 10 минут, следя за тем, чтобы чеснок не подгорел. Снимите с огня и дайте остыть. Процедите масло, чтобы удалить кусочки чеснока и перелейте его в чистую герметичную бутылку. Храните чесночное масло в холодильнике до двух недель и используйте его как вкусную и ароматную добавку к блюдам.