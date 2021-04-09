Мясо – это мышцы. Внутри тканей здорового животного никаких микроорганизмов быть не должно. Однако паразиты могут попасть "внутрь" во время измельчения. То есть тартар в этом смысле опасней, чем стейк с кровью.

Вероятность заражения возрастает, если вы едите фарш, изготовленный из различных видов и кусков мяса. Если у животного сначала были паразиты, то мясо без обработки становится разносчиком болезней. Особенно часто паразиты, например личинки трихинелл, встречаются в мясе диких животных.

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Также возможно заражение листериозом и гепатитом E, которые особенно опасны для беременных. Впрочем, переживать из-за микроорганизмов в мясе, купленном в магазине известных сетей, не стоит. Крупные производители заинтересованы в соблюдении всех технологий обеззараживания и не допускают к продаже инфицированный продукт.



Чем опасно употребление сырого мяса / Фото Pexels

Комментарий врача

При употреблении сырого мяса возможные риски развития острой диареи. Такая ситуация возникает в случае несоблюдения санитарных правил при приготовлении блюд или жарке исходного сырья. Если вы ели говяжье мясо или фарш, то возбудителем диареи, которая способна проявиться в течение 24 – 72 часов, может быть E.coli.



Чем опасно сырое мясо / Фото Pexels

Будьте осторожны во время путешествий и обедов в незнакомых местах. Лучше отдавать предпочтение блюдам, которые все же прошли термическую обработку.

Если диарея, спровоцированная инфекционным агентом, возникла вследствие употребления сырого мяса, не пытайтесь устранить ее противодиарейными средствами. Лучше пейте воду (с добавлением соли и сахара) для коррекции электролитных нарушений и предотвращения обезвоживания. Нелишним будет обратиться за квалифицированной медицинской помощью: сообщите подробно о своем состоянии (частота, количество и характер стула, температура, боль), а также перечислите, что вы ели накануне.