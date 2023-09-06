Если вы часто засыпаете с включенным светом, вам нужно знать, как он влияет на ваше здоровье и организм. В идеале вы должны выключить свет перед тем, как ложиться спать.

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Как правильно спать

Оказывается, сон с включенным светом может отрицательно повлиять на ваш отдых и помешать ему.

Сон в темной комнате, как правило, лучше для вашего сна и здоровья. Воздействие света, особенно ночью, может нарушить ваш цикл сна и осложнить уснуть. Сон с включенным светом может повлиять на качество и продолжительность вашего сна, – рассказал эксперт Шелби Гаррис.

Свет является сильным сигналом для человеческого мозга и свидетельствует о том, что пора просыпаться. Темнота же оповещает о том, что пора спать, и свет черед ночи может навредить этому циклу.

Вы могли этого не знать, однако свет подавляет секрецию мелатонина: гормона, который выделяет мозг в темноте. Он помогает вам спать и регулирует цикл спания и бодрствования.



Свет ночью портит сон / Фото Pexels

Недавние исследования также показали, что люди, которые долгое время перед сном находились в помещении с ярким светом, ночью спали гораздо хуже. Так что если ваш сон нерегулярный, попробуйте заменить яркий свет тусклым.

Кроме того, комнатное освещение негативно влияет на некоторые стадии сна, которые очень важны для того, чтобы хорошо отдохнуть и оздоровиться. Впрочем, это может помочь вам проснуться, ведь свет способствует этому.

Не забывайте и о том, что свет влияет на мозговую активность даже тогда, когда вы дремлет. Это может привести к тому, что вы проснетесь уставшими и не будете иметь энергии на целый продуктивный день. Влияет включенный ночью свет и риск развития хронических заболеваний.

Нехватка сна, который может вызвать свет, часто связывают с появлением диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и даже депрессии.