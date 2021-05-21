Почему развиваются расстройства пищевого поведения: объяснение психолога

По статистике, расстройства пищевого поведения имеют самый высокий уровень смертности среди всех психических заболеваний. Ситуацию осложняет и то, что их крайне трудно диагностировать вовремя, а сами больные обращаются за помощью в среднем через 8 лет после возникновения заболевания.

С медицинской точки зрения, анорексия – это диагноз, при котором у человека отсутствует чувство голода, есть серьезные нарушения в метаболизме, снижается вес, что может привести не только к худобе, но и к летальному исходу. Булимия, в свою очередь, является нездоровым желанием контролировать массу тела. Люди с подобным диагнозом нередко переедают и намеренно вызывают рвоту, пьют слабительные, чтобы избавиться от лишних калорий.

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Каждое из расстройств пищевого поведения является признаком психического расстройства. При этом психотерапевты отмечают, что важно сосредоточиться не столько на диагнозе, сколько на индивидуальной реакции человека на происходящие в жизни.

Как происходит работа с пациентами с пищевыми расстройствами

Если терапевт работает с человеком, который страдает от анорексии, он может буквально спросить: "Какую роль она выполняет в твоей жизни?". Те, кто владеют базовыми навыками психики стараются найти внутреннюю причину, которая и привела к диагнозу. Если этих навыков нет, – терапевты заставляют обратить внимание на свои ощущения, "включая" в пациентов дискомфорт и страх. Именно последние вызывает нужные воспоминания, которые и станут первым шагом к пониманию проблемы. Даже если они кажутся незначительными или не причастными к питанию.

Эта техника позволяет найти точку, где все началось – когда на уровне психики была принята стратегия защищаться с помощью такого симптома.

Как начинают развиваться эти болезни

У нашего организма есть реакция на стресс: бей или беги. Бей – атакуй, беги – удаляйся от опасности. Так вот анорексия – это одна из этих реакций, заложенных в нас эволюционно, только вместо бегства – "маскировка", которая позволяет быть в безопасности. Психика начинает защищаться от раздражителя, запуская болезнь.

В этом суть и анорексии, и булимии: стресс может быть как прямой – угроза выживанию, так и метафорический. Часто за этим стоит страх смерти или другие неосознанные реакции из животного мира, например страх не размножиться, страх быть изгнанным, и другое.

Таким образом организм пытается избежать опасности. Причины стресса каждого человека надо выяснять индивидуально.

Как работать с рисками

Мы можем быть генетически предрасположены к той или иной реакции на стресс. Эти реакции мы получаем по наследству – это так называемые "спящие" гены. Но активируются они не у всех. Здесь мы выходим на ментальную составляющую – на психику. Если у ребенка есть похожие раздражители, как и у родственников – организм сработает аналогично.

Что делать, если замечаешь признаки пищевого расстройства

Важно работать с первопричинами заболеваний, которые кроются в психике и подкреплять все это лечением симптомов. В таком случае процесс выздоровления будет быстрым и эффективным, а главное – снизится риск рецидивов.