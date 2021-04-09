Комфортная еда – это блюда, которые заставляют нас чувствовать ностальгию. Обычно она характеризуется высокой калорийностью и быстрым способом приготовления, например жаркой на масле. Ностальгия может возникать у конкретного человека, или же быть характерной для целой культуры или поколения.

Комфортная еда потребляется не столько для борьбы с голодом, сколько из-за ряда психологических причин. Мы стремимся за свежей выпечкой, чтобы не затрачивать время на приготовление полноценного блюда, покупаем сладости и вредные снеки, чтобы поднять настроение и готовим жареную пищу на ужин, поскольку так было принято в наших семьях.

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В общем комфортное питание – это способ борьбы со стрессом, беспокойством, скукой или одиночеством. А комфортные продукты – это все, что вызывает сантименты, восторг и чувство защищенности.



Что такое комфортные продукты / Фото Pexels

Рядом с комфортным (эмоциональным) питанием современная диетология выделяет:

Сдержанное питание (диета) : сознательное ограничение потребления пищи и калорий для контроля веса;

: сознательное ограничение потребления пищи и калорий для контроля веса; Переедание: постоянные диеты, психологические расстройства и неправильный образ жизни провоцируют усиленное чувство голода, что приводит к эпизодам срыва и увеличение веса;

постоянные диеты, психологические расстройства и неправильный образ жизни провоцируют усиленное чувство голода, что приводит к эпизодам срыва и увеличение веса; Импульсивное питание: увеличение принимаемой пищи из-за внешних раздражителей: вида, запаха, вкуса пищи или социальных условий (обед "за компанию", скука).

увеличение принимаемой пищи из-за внешних раздражителей: вида, запаха, вкуса пищи или социальных условий (обед "за компанию", скука). Перекус: потребление высокоэнергетической пищи и напитков между приемами пищи.

Комфортные продукты

Общепризнанными комфортными продуктами являются блюда с высоким содержанием сахара, соли или жира: шоколад, картофельные чипсы, безалкогольные сладкие напитки и снеки. Однако этими продуктами список не ограничивается.

На выбор комфортной пищи влияет пол, возраст и происхождение. Грубо говоря, мужчины отдают предпочтение теплым, и сытным продуктам, например стейку или куриным ножкам с жареной картошкой, тогда как женщины испытывают ностальгию, употребляя выпечку, подобную той, которую пекла бабушка.

То, что вы считаете комфортно едой – следствие социального контекста, идентификации и воспитания. Например, шоколад привлекательный для нас не только из-за вкуса, но и потому, что он ассоциируется с праздниками или вознаграждением.

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Кроме этого, комфортная еда связана с рекламой: нам кажется, что некоторые продукты делают нас лучше, здоровее и подчеркивают социальный статус. Покупая их, мы будто бы подтверждаем свою принадлежность к приятным нам группам.



Вредна ли комфортная еда / Фото Pexels

Исследования утверждают, что жирная и сладкая пища действительно временно улучшает наше настроение. Однако частое использование этого метода в борьбе со стрессом негативно отражается на внешнем виде, а также может стать причиной дальнейших проблем, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Как подобрать полезную альтернативу

Отказываться от борща, картошки, котлет и домашних пирожных не стоит. Главное – не позволять ностальгии управлять вашими привычками. Уменьшите порции любимых блюд и чередуйте их с салатами, овощами и фруктами.