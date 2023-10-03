Как часто нужно мыть щетку для волос: волосы будут меньше жирнеть

Если пользоваться щеткой для волос в течение длительного времени, она может сильно запачкаться. Она впитывает омертвевшие клетки кожи и всевозможные остатки из ваших волос и окружающей среды. Именно поэтому ее следует время от времени мыть.

Вся грязь, которая есть на щетке, появляется каждый раз, как только вы начинаете пользоваться грязной щеткой.

Смотрите также Что произойдет, если вы будете ложиться спать с мокрыми волосами: это нужно знать

Чтобы ваши волосы выглядели свежими и не быстро жирнели, вашу щетку нужно регулярно чистить и мыть. Если вы часто пользуетесь кремами, гелями и лаками для укладки волос, очищайте щетку раз в неделю. Если вы не пользуетесь многими средствами для волос, очищайте щетку каждые 2-3 недели.

Чистящие средства

Карандаш или ручка;

Ножницы;

зубная щетка;

Миска с теплой водой;

Шампунь или антибактериальное мыло;

Ткань или полотенце;

Пищевая сода (по желанию).

Как нужно очистить щетку

Шаг 1

Концом карандаша соберите все остатки волос из щетки. Когда волосы поднимутся к зубчикам щетки – возьмите ножницы и разрежьте их по длине. Тогда выбросьте куски волос.



Простые способы мытья щетки / Фото 5-minute crafts

Шаг 2

Возьмите миску с теплой водой, добавьте несколько капель шампуня или антибактериального мыла и взболтайте, чтобы образовалась пена.

Для дополнительной очистки можно добавить в раствор 1-2 чайные ложки пищевой соды. Опустите щетку в мыльный раствор на 3-5 минут.

Шаг 3

Возьмите зубную щетку и начните чистить ею основание расчески. Очистите пространство между каждой щетиной и самыми щетинками вверх.



Простые способы мытья щетки / Фото 5-minute crafts

Шаг 4

Промойте кисть под струей прохладной воды, затем оставьте ее сохнуть поверх чистой ткани или полотенца щетиной вниз.



Простые способы мытья щетки / Фото 5-minute crafts