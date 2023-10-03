Як часто треба мити щітку для волосся: волосся буде менше жирніти
Джерело:5-minute crafts
Якщо користуватися щіткою для волосся впродовж тривалого часу, то вона може сильно забруднитися. Вона вбирає омертвілі клітини шкірі та всілякі залишки з вашого волосся та навколишнього середовища. Саме тому її варто час від часу мити.
Увесь бруд, який є на щітці, з’являється кожного разу, як тільки ви починаєте користуватися брудною щіткою.
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Щоб ваше волосся виглядало свіжим та не швидко жирніло, вашу щітку треба регулярно чистити і мити. Якщо ви часто користуєтеся кремами, гелями та лаками для укладання волосся, очищайте щітку раз на тиждень. Якщо ви не користуєтеся багатьма засобами для волосся, очищайте щітку кожні 2-3 тижні.
Засоби для чищення щітки
- Олівець або ручка;
- Ножиці;
- Зубна щітка;
- Миска з теплою водою;
- Шампунь або антибактеріальне мило;
- Тканина або рушник;
- Харчова сода (за бажанням).
Як треба очистити щітку
Крок 1
Кінцем олівця зберіть всі залишки волосся зі щітки. Коли волосся підніметься до зубчиків щітки – візьміть ножниці та розріжте його по довжині. Тоді викиньте шматки волосся.
Прості способи миття щітки / Фото 5-minute crafts
Крок 2
Візьміть миску з теплою водою, додайте кілька крапель шампуню або антибактеріального мила і збовтайте, щоб утворилася піна.
Для додаткового очищення можна додати в розчин 1-2 чайні ложки харчової соди. Опустіть щітку в мильний розчин на 3-5 хвилин.
Крок 3
Візьміть зубну щітку і почніть чистити нею основу гребінця. Очистіть простір між кожною щетиною та самими щетинками рухами вгору.
Прості способи миття щітки / Фото 5-minute crafts
Крок 4
Промийте кисть під струменем прохолодної води, а потім залиште її сохнути поверх чистої тканини або рушника щетиною вниз.