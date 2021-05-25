26 ситуаций, когда интервальные голодания кардинально изменило внешность: фото до и после

Сторонники интервального голодания утверждают, что циклическая система питания способна облегчить симптомы многих заболеваний, в частности выраженность воспалительных процессов и нормализовать чувствительность к инсулину. И пока наука пытается разобраться насколько реалистичны эти преимущества, 26 женщин со всего мира доказали одно – интервальное голодание действительно помогает похудеть.
Интервальные голодания – это особый режим питания, который предусматривает циклические повторения между периодами потребления пищи и голода. Благодаря смещению акцента с продуктов на время их употребления, интервальное голодание считается не узкой диетой, а схемой, которая помогает поддерживать постоянный вес в течение длительного времени.
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Сегодня существует множество вариаций интервального голодания. Среди основных:
- "16 на 8" – схема в которой предусмотрено пропуск завтрака и 2 приема пищи в день с разрывом в 8 часов. Далее следует выдержать паузу в 16 часов, чаще всего этот отрезок выпадает на ночной сон
- режим "еда – стоп – еда" – схема, которая предусматривает полный отказ от еды 1 – 2 дня в неделю. Можно начинать с завтрака до завтрака или обеда до обеда следующего дня;
- диета "5 на 2" – 2 дня подряд предусмотрено еду на 500 – 600 калорий, остальные 5 дней можно придерживаться обычного рациона.
Примеры женщин, которым удалось похудеть, соблюдая этих схем
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