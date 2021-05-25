26 ситуаций, когда интервальные голодания кардинально изменило внешность: фото до и после

18:49

Сторонники интервального голодания утверждают, что циклическая система питания способна облегчить симптомы многих заболеваний, в частности выраженность воспалительных процессов и нормализовать чувствительность к инсулину. И пока наука пытается разобраться насколько реалистичны эти преимущества, 26 женщин со всего мира доказали одно – интервальное голодание действительно помогает похудеть.