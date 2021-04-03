Периодическое голодание – это одна из самых распространенных тенденций в диетологии. Перспективные исследования связывают периодическое голодание с потерей веса, контролем уровня сахара в крови и отсрочкой старения.

В то же время диетологи считают, что интервальное или периодическое голодание – это не лекарство против указанных проблем. Диета полностью не изучена, согласно, стоит учесть, что она может навредить вашему организму. Воздержание от пищи (даже на короткое время) тоже провоцирует побочные реакции.

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Поэтому вам нужно быть осторожными с этим трендом, если:

У вас есть история неупорядоченного питания

Преднамеренное ограничение еды в течение определенных часов или конкретных дней недели может стать основным фактором, который провоцирует неупорядоченное питание, заявила диетолог Кристи Гаррисон. Попытка воздержаться от пищи, когда вы голодны, учит вас игнорировать естественные потребности тела, что может создать опасный прецедент, особенно для тех, кто уже имеет проблемы с едой.

Я не могу сказать вам, сколько людей переедает или прибегает к эмоциональному прерыванию голодания. Однако, если вы раньше боролись с любым пищевым расстройством, следует проконсультироваться с врачом перед любой диетой.

У вас нерегулярные месячные

Другой побочный эффект периодического голодания может возникнуть, если вы ограничиваете потребление калорий, лишая организм энергии.

Потеря менструации является главным признаком, что ваше тело пытается сохранить энергию. В таком случае вам противопоказано голодание.

Вы чувствуете усталость, тошноту или головокружение