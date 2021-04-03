Диетологи назвали 5 признаков, свидетельствующих, что вам не подходит периодическое голодание
Периодическое голодание – это одна из самых распространенных тенденций в диетологии. Перспективные исследования связывают периодическое голодание с потерей веса, контролем уровня сахара в крови и отсрочкой старения.
Источник:Insider
В то же время диетологи считают, что интервальное или периодическое голодание – это не лекарство против указанных проблем. Диета полностью не изучена, согласно, стоит учесть, что она может навредить вашему организму. Воздержание от пищи (даже на короткое время) тоже провоцирует побочные реакции.
Читайте также Пост и питание: нутрициолог рассказала, как не навредить организму
Поэтому вам нужно быть осторожными с этим трендом, если:
У вас есть история неупорядоченного питания
Преднамеренное ограничение еды в течение определенных часов или конкретных дней недели может стать основным фактором, который провоцирует неупорядоченное питание, заявила диетолог Кристи Гаррисон. Попытка воздержаться от пищи, когда вы голодны, учит вас игнорировать естественные потребности тела, что может создать опасный прецедент, особенно для тех, кто уже имеет проблемы с едой.
Я не могу сказать вам, сколько людей переедает или прибегает к эмоциональному прерыванию голодания. Однако, если вы раньше боролись с любым пищевым расстройством, следует проконсультироваться с врачом перед любой диетой.
У вас нерегулярные месячные
Другой побочный эффект периодического голодания может возникнуть, если вы ограничиваете потребление калорий, лишая организм энергии.
Потеря менструации является главным признаком, что ваше тело пытается сохранить энергию. В таком случае вам противопоказано голодание.
Вы чувствуете усталость, тошноту или головокружение
Кому не подходит интервальное голодание / Фото Pexels
Если вы начинаете постоянно чувствовать усталость, тошноту, головокружение – это может быть свидетельством того, что вы недоедаете.
Хотя нормально иметь определенный период адаптации при испытании новой диеты, ощущение этих симптомов более недели является признаком, что ваше тело плохо адаптируется к периодическому голоданию. В таком случае вам следует обратиться к врачу-диетологу.
При радикальных методах голодания, у вас может проявиться обморок или изменение артериального давления, поэтому не продолжайте экспериментировать, даже если чувствуете минимальные негативные последствия.
У вас бессонница
Еще одним признаком, что голодание ухудшает ваше здоровье, является нарушение сна. У вас могут возникнуть проблемы с засыпанием и частые пробуждения среди ночи. Часто они сопровождаются чувством голода.
Исследования показали, что периодическое голодание может повлиять на ваш суточный ритм и нарушить фазу глубокого быстрого сна.
К теме Есть или не есть: что происходит с телом, когда вы ложитесь спать голодными
Если периодическое голодание мешает вам выспаться, возможно, лучше перекусить перед сном.
Вы пытаетесь набрать мышечную массу
Хотя периодическое голодание часто используется для потери веса, это не лучшая диета для спортсменов, которые должны оставаться в форме.
Исследования показали, что периодическое голодание может повысить вероятность потери мышечной массы по сравнению с другими типами диет для похудения.
Поделиться новостью