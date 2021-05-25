26 ситуацій, коли інтервальне голодування кардинально змінило зовнішність: фото до та після

18:49

Прихильники інтервального голодування стверджують, що циклічна система харчування здатна полегшити симптоми багатьох захворювань, зокрема вираженість запальних процесів і нормалізувати чутливість до інсуліну. Й поки наука намагається розібратися наскільки реалістичними є ці переваги, 26 жінок зі всього світу доказали одне – інтервальне голодування й справді допомагає схуднути.