26 ситуацій, коли інтервальне голодування кардинально змінило зовнішність: фото до та після

Прихильники інтервального голодування стверджують, що циклічна система харчування здатна полегшити симптоми багатьох захворювань, зокрема вираженість запальних процесів і нормалізувати чутливість до інсуліну. Й поки наука намагається розібратися наскільки реалістичними є ці переваги, 26 жінок зі всього світу доказали одне – інтервальне голодування й справді допомагає схуднути.
Інтервальне голодування – це особливий режим харчування, який передбачає циклічні повторення між періодами споживання їжі й голоду. Завдяки акценту не на продуктах, а на часі їх вживання, інтервальне голодування вважається не вузькою дієтою, а схемою, яка допомагає підтримувати сталу вагу впродовж тривалого часу.
До теми Дієтологи назвали 5 ознак, які свідчать, що вам не підходить періодичне голодування
Сьогодні існує безліч варіацій інтервального голодування. Серед основних:
- "16 на 8" – схема в якій передбачено пропуск сніданку та 2 прийоми їжі на день з розривом у 8 годин. Далі слід витримати паузу в 16 годин, найчастіше цей відрізок випадає на нічний сон;
- режим "їжа – стоп – їжа" – схема, яка передбачає повну відмову від їжі 1 – 2 дні на тиждень. Можна починати зі сніданку до сніданку або з обіду до обіду наступного дня;
- дієта "5 на 2" – 2 дні поспіль передбачено їжу на 500 – 600 калорій, інші 5 днів можна дотримуватися звичайного раціону.
Приклади жінок, яким вдалося схуднути, дотримуючися цих схем
1. Березень – серпень 2019 року
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3. Кето + інтервальне голодування = швидкий результат
4. Мотивація нарешті врегулювати харчування
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7. 2017 vs 2021
8. Переїзд допомагає змінити звички
9. Рік дієти
10. Мінус 22 кілограми
11. Інтервальне голодування у поєднанні з кето здатне на диво
12. 2 роки експериментів з харчуванням
13. Рік перевтілень
14. Мінус 12 кілограмів завдяки інтервальному голодуванню
15. Головне – фіксувати прогрес
16. Форма розміру 2XL повільно змінилася на L
17. 3 роки. Втрачено 45 кілограмів
18. Ще одне ІГ у поєднанні з кето: результат за 3 роки
19. Мінус 12 кілограмів
20. Головне – худнути для себе
21. Різниця в 5 кілограмів, але внутрішніх змін значно більше
22. 2 роки налагодженого харчування
23. 2019 vs 2020 vs 2021
24. Важливо, щоб вас підтримали
25. Вам не потрібен привід, щоб виглядати красиво
26. Ви не зможете змінитися, поки не зміните свої щоденні звички